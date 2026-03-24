Polska spółka zdobywa zagranicę. W tle miliardy złotych

Szacowana wartość Targetu wynosi 2 mld zł. Podana wartość może ulec zmianie w szczególności w wyniku przeprowadzenia badania due diligence, negocjacji warunków umowy nabycia oraz ostatecznej wyceny targetu.

### Kluczowy krok przed decyzją

Target jest grupą kapitałową prowadzącą działalność operacyjną w sektorze transportowym na rynkach międzynarodowych.

Grupa kapitałowa targetu osiąga przychody na poziomie 450 mln euro rocznie przy zachowaniu standardowych parametrów rentowności dla branży transportowo-logistycznej, podano.

"Istotnym krokiem w procesie będzie przeprowadzenie szczegółowego badania due diligence obejmującego analizę prawną, finansową, podatkową, operacyjną i regulacyjną targetu. Wyniki badania due diligence będą stanowiły podstawę do podjęcia przez zarząd spółki decyzji w przedmiocie złożenia wiążącej oferty nabycia" – czytamy w komunikacie.

Finansowanie transakcji oparte na trzech źródłach

Spółka zakłada, że finansowanie transakcji oparte będzie na następujących źródłach:

a) finansowanie bankowe (kredyt bankowy lub konsorcjalny),

b) podporządkowane finansowanie dłużne (private debt),

c) wpływy z ewentualnego zbycia akcji własnych spółki (uprzednio nabytych w celu realizacji dalszych przejęć), zakończono.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Ofensywa polskiej spółki w Holandii

Trans Polonia podpisała we wrześniu ub. r. ostateczną umowę nabycia 100 proc. udziałów w holenderskiej spółce Nijman/Zeetank Holding B.V. Oraz 100 proc. udziałów w powiązanej spółce N&K Equipment B.V. – podała Grupa.

Łączna wartość transakcji ustalona została na maksymalną kwotę 34,9 mln euro (ok. 150 mln zł). Transakcja stanowi istotny krok w rozwoju Grupy Trans Polonia, rozbudowując jej kompetencje m.in. o kluczowy w branży chemicznej segment przewozów intermodalnych. Dodatkowo spółka skokowo zwiększa skalę we wszystkich obszarach działalności oraz poszerza zasięg geograficzny operacji, podkreślono.

