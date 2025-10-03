Polski kapitał na Słowacji. W grze miliony złotych

Celem jest zapewnienie mocy wytwórczych dla terapii opartych o analogi GLP-1 oraz dywersyfikacja geograficzna produkcji.

"Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi istotny etap realizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej emitenta, ukierunkowanej na rozwój produktów spółki, w tym zapewnienie odpowiednich mocy wytwórczych dla nowoczesnych terapii opartych o analogi GLP-1 oraz dywersyfikację geograficzną infrastruktury produkcyjnej. W ramach umowy wykonawca będzie odpowiedzialny za zamówienie i realizację dostaw urządzeń i materiałów na rzecz inwestora oraz realizację robót przygotowawczych zgodnie z projektem wykonawczym, a następnie po uzyskaniu przez inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, za realizację robót budowlanych oraz wbudowanie ww. urządzeń i materiałów dostarczonych" – czytamy w komunikacie.

Zakończenie robót powinno nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

Kolejna firma na zagranicznym rynku

Na tym nie koniec ekspansji polskich firm poza granicami kraju. Trans Polonia podpisała ostateczną umowę nabycia 100 proc. udziałów w holenderskiej spółce Nijman/Zeetank Holding B.V. Oraz 100 proc. udziałów w powiązanej spółce N&K Equipment B.V. – podała Grupa.

Łączna wartość transakcji ustalona została na maksymalną kwotę 34,9 mln euro (ok. 150 mln zł). Transakcja stanowi istotny krok w rozwoju Grupy Trans Polonia, rozbudowując jej kompetencje m.in. o kluczowy w branży chemicznej segment przewozów intermodalnych. Dodatkowo spółka skokowo zwiększa skalę we wszystkich obszarach działalności oraz poszerza zasięg geograficzny operacji, podkreślono.

Nijman/Zeetank to renomowany europejski dostawca rozwiązań logistycznych w transporcie płynnych surowców chemicznych, paliw, olejów, gazu oraz szkła. Grupa N/Z oferuje także usługi logistyki wewnątrzzakładowej i magazynowania dla przemysłu hutniczego szkła. Spółka działa na rynkach europejskich, w szczególności w krajach Beneluksu, Polsce i Wielkiej Brytanii. W 2024 r. Grupa N/Z wypracowała niemal 300 mln zł przychodów ze sprzedaży, podano.

Czytaj też:

Kłopoty polskiej spółki. Duża zmianaCzytaj też:

Carrefour może zniknąć z Polski. Co się stanie ze sklepami?