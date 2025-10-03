Kłopoty polskiej spółki. Duża zmiana

Powód odwołania Janty nie został wskazany. Oleksy pozostaje również zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomicznych, czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Poważne problemy finansowe JSW

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, zmiany w kierownictwie Jastrzębskiej Spółki Węglowej następują w sytuacji, gdy firma zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. "W pierwszym półroczu 2024 roku JSW odnotowała 2,075 mld zł straty netto. Przychody ze sprzedaży spadły o 1,461 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 4,715 mld zł. Główną przyczyną pogorszenia wyników były spadki cen węgla koksowego i energetycznego" – podaje rmf24.pl.

Na tym nie koniec trudności. Spółka wykorzystuje bowiem środki zgromadzone w funduszu stabilizacyjnym, w którym pozostało obecnie zaledwie 260 mln zł. Media zwracają uwagę, że na koniec marca 2024 roku wartość aktywów netto tego funduszu wynosiła 5,719 mld zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa od końca ubiegłego roku wdraża Plan Strategicznej Transformacji, który zakłada między innymi zwiększenie wydobycia i poprawę efektywności działania spółki. Przedstawiciele JSW podczas ostatniej konferencji prasowej zaznaczyli, że spółka planuje wydobyć w tym roku ponad 13 mln ton węgla. Dla porównania – w ubiegłym roku było to 12,5 mln ton.

Kim jest nowy p.o. prezesa spółki?

Bogusław Oleksy, który będzie pełnił obowiązki prezesa spółki, jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem, jeśli chodzi o zarządzanie dużymi spółkami kapitałowymi.

W przeszłości Oleksy piastował funkcję wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych w Tauronie oraz wiceprezesa ds. finansowych w Węglokoksie. Ponadto nowy p.o. prezesa JSW zasiadał w 20 radach nadzorczych. W zarządzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej pełnił początkowo funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych. Do czasu powołania nowego szefa spółki będzie pełnił obowiązki prezesa.

