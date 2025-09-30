Największy w Polsce producent węgla koksowego na granicy utraty płynności finansowej

– Dla osiągnięcia krótkoterminowej stabilizacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej konieczny jest nie tylko zwrot składki solidarnościowej, ale też obniżenie kosztów pracy – powiedział podczas telekonferencji p.o. zastępcy prezesa JSW ds. ekonomicznych Bogusław Oleksy.

– Sytuacja jest bardzo trudna, bo niebawem skończą się środki z FIZ, co odbije się fundamentalnie na naszej zdolności do obsługi zobowiązań. Koncentrujemy się na uruchomieniu wszelkich możliwych instrumentów, żeby spółka mogła zachować płynność finansową – przekazał.

Jak podkreślił, JSW uruchomiła szereg działań, które mogą krótkoterminowo pomóc w osiągnięciu stabilizacji i oczekuje współpracy zarówno ze strony właścicieli, jak i strony społecznej oraz instytucji finansowych.

– Konieczny jest nie tylko zwrot składki solidarnościowej, ale też obniżenie kosztów pracy. Wszystkie elementy muszą być spójne, żebyśmy mogli myśleć o osiągnięciu stabilizacji finansowej. Nie jesteśmy konkurencyjni kosztowo, przy tych kosztach nie jesteśmy w stanie być konkurencyjni na rynku – dodał Oleksy.

Jak tłumaczył, spółka intensywnie pracuje nad wypracowaniem instrumentu możliwego do zastosowania w kwestii zwrotu składki solidarnościowej (chodzi o 1,61 mld zł), który nie spowoduje konieczności wystąpienia na długoletnią drogę sądową.

– Zakładaliśmy zwrot składki na początku 2026 roku, ale sytuacja budżetowa jest bardzo trudna i rozmowy z ministrem finansów są niełatwe. Chcemy to rozwiązanie przedstawić ministrom niebawem – podsumował zastępca prezesa.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Grupa JSW jest także jednym z największych pracodawców w Polsce (zatrudnia ponad 30 tys. osób). Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

W drugim kwartale br. JSW odnotowała 724,1 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 5 998,2 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 799,1 mln zł wobec 6 883,4 mln zł straty rok wcześniej.

