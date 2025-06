Miliony złotych do ZUS mogą poczekać. Państwowa firma zapłaci składki później

Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o odroczenie kwoty około 315 mln zł (z pierwotnie zakładanej kwoty około 1,3 mld zł), co stanowi 90 proc. wartości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP za trzy miesiące objęte wnioskiem – podała spółka w komunikacie.

ZUS zgodził się na odroczenie płatności. Ponad 300 mln zł składek

Pozostałe 10 proc. zgodnie z wnioskiem oraz z otrzymanym zawiadomieniem JSW ureguluje w ustawowym terminie – podkreślono. Spółka poinformowała także, że o odroczenie kolejnych kwot będzie ubiegać się w następnych wnioskach do ZUS.

W komunikacie czytamy też, że ZUS "uzasadniając, że spółka podjęła liczne działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej oraz płynności finansowej" wyraził zgodę na przesunięcie terminu płatności składek za maj 2025 r. do 15 czerwca 2026 r., składek za czerwiec br. do 15 lipca 2026 r., a składek za lipiec 2025 r. do 17 sierpnia 2026 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa

Grupa Kapitałowa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

W 2024 r. węgiel koksowy po raz czwarty uzyskał status surowca krytycznego dla europejskiej gospodarki, a więc mającego ogromne znaczenie gospodarcze obarczone ryzykiem przerwania dostaw ze względu na wysoką koncentrację ich produkcji poza UE.

JSW zamknęła pierwszy kwartał 2025 r. notując stratę netto w wysokości 1,36 mld zł. Istotny wpływ na wynik miało ujęcie odpisu aktualizacyjnego wartości niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 648 mln zł, związanego ze styczniowym pożarem w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice.

