"Przejdzie to panu przez gardło?". Wymowna reakcja ambasadora Ukrainy

Pytanie o ukraińskiego zbrodniarza, kata Małopolski Wschodniej Romana Szuchewycza padło w programie Kanału Zero, którego gościem był ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Ambasador Ukrainy został zapytany o Szuchewycza. "Nie powiem tego"

Zapytany, czy był on zbrodniarzem wojennym, ukraiński dyplomata odparł: "To jest do dyskusji dla historyków, nie polityków, bo kiedy zaczynają się emocje, traci się sens dyskusji".

Bodnar zapewnił, że jeśli odnieść się do poszczególnych zbrodni, on jako ambasador, jako Ukrainiec, potępia każdą dokonaną na Polakach.

– I przejdzie panu przez gardło, że Roman Szuchewycz jest zbrodniarzem wojennym? – dopytywała prowadząca program dziennikarka. – Nie, nie powiem tego. To musi być udowodnione na zasadzie dokumentu – podkreślił. Wasyl Bodnar tłumaczył, że fakt ten nie może być stworzony przez "ideologię", która jest "promowana w Polsce", że "Bandera, Szychewycz i inni to są zbrodniarze za ustaleniem". – Pracujmy nad dokumentem – zaapelował.

Dyplomata zapewniał, że po stronie ukraińskiej jest otwartość do tego, żeby rozmawiać o wszystkich zbrodniach "po obu stronach granicy dzisiejszej", żeby pokazać społeczeństwu jak to wyglądało naprawdę, a nie tak, "jak to ktoś sobie napisał, czy wymyślił".

"Wątpliwości" ws. Szuchewycza, a Bandera "walczył za niepodległość Ukrainy"

Przypomnijmy, że to nie pierwsza taka wypowiedź ze strony ukraińskich dyplomatów w ostatnim czasie. Ledwie przed kilkoma dniami w obronie Romana Szuchewycza stanął poprzednik Wasyla Bodnara, Andrij Deszczyca. Szokujące słowa również padły w Kanale Zero. Były ambasador Ukrainy przyznał tam, iż ma wątpliwości, że Szuchewycz był zbrodniarzem wojennym.

Odnosząc się z kolei do postaci Stepana Bandery, Deszczyca stwierdził: "Dla mnie osobiście jest osobą, która walczyła za niepodległość Ukrainy i z tego co wiem nie uczestniczył w zbrodniach, nie zabijał ludzi ludzi na Wołyniu".