Trump w mocnych słowach uderza w NATO. "Nie potrzebujemy nikogo!"

Donald Trump zamieścił wpis na platformie Truth Social, w którym przekazał, że „Stany Zjednoczone zostały poinformowane przez większość naszych »sojuszników« z NATO, że nie chcą angażować się w naszą operację wojskową przeciwko terrorystycznemu reżimowi Iranu na Bliskim Wschodzie – pomimo faktu, że prawie każdy kraj zdecydowanie zgadza się z naszymi działaniami oraz że Iranowi nie można w żaden sposób pozwolić na posiadanie broni jądrowej”.

NATO nie zaangażuje się w wojnę w Iranie. Trump krytykuje sojuszników

Prezydent USA dodał, że nie jest tym zaskoczony, bo zawsze uważał NATO za „ulicę jednokierunkową”, w której USA chronią sojuszników, a oni „nic dla (Stanów Zjednoczonych) nie zrobią, zwłaszcza w czasach potrzeby”.

Zaznaczył, że dzięki „zdziesiątkowaniu” irańskiej armii i marynarki wojennej oraz przywódców reżimu w Teheranie, Iran nigdy nie zagrozi USA ani ich bliskowschodnim sojusznikom.

„Dzięki temu, że odnieśliśmy tak wielki sukces militarny, nie »potrzebujemy« ani nie pragniemy już pomocy państw NATO – NIGDY JEJ NIE POTRZEBOWALIŚMY!” – podkreślił Donald Trump.

Dodał, że odnosi się to również do Japonii, Australii czy Korei Południowej.

„Mówiąc wprost, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, zdecydowanie najpotężniejszego kraju na świecie, NIE POTRZEBUJEMY NIKOGO! Dziękujemy za uwagę” – zakończył swój wpis.

Atak USA i Izraela na Iran

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

Donald Trump ostrzegł w ostatnim wywiadzie dla „Financial Times”, że jeśli państwa sojusznicze nie włączą się w działania na rzecz otwarcia cieśniny Ormuz, będzie to „bardzo złe dla przyszłości NATO”.

Prezydent USA zaapelował do krajów europejskich o przyłączenie się do amerykańskich działań wojennych w Iranie.

