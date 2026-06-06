Do 600 zł dopłaty na wakacje w czterech regionach. Nowy program rządu

Program MSiT ma pomóc odbudować potencjał turystyczny obszarów przygranicznych i regionów, które odnotowały spadek liczby turystów, ograniczenie inwestycji oraz pogorszenie wizerunku w związku z sytuacją geopolityczną.

Na realizację programu Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje przeznaczyć 6 mln zł brutto. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie pobytów turystycznych, a także na działania promujące regiony objęte wsparciem oraz obsługę systemu programu.

Wsparcie dla dwóch grup

"Czek Turystyczny" będzie miał formę jednorazowego elektronicznego kodu o wartości od 300 do 600 zł. Dopłata będzie mogła zostać wykorzystana wyłącznie na usługi hotelarskie obejmujące minimum dwa noclegi w obiektach uczestniczących w programie. Czek nie będzie podlegał wymianie na gotówkę i będzie można wykorzystać go tylko raz.

Nie jest to jednak program dla wszystkich. W pierwszej edycji wsparcie otrzymają dwie grupy osób: seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia, oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Czek będzie generowany za pośrednictwem specjalnego systemu internetowego lub aplikacji, która umożliwi weryfikację uprawnień uczestników oraz wygenerowanie indywidualnego kodu. Rezerwacji pobytu uczestnicy będą dokonywać samodzielnie bezpośrednio w obiektach hotelarskich biorących udział w programie.

Pierwsza odsłona programu obejmie cztery województwa przy wschodniej granicy: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, i warmińsko-mazurskie. To właśnie te regiony najmocniej odczuły spadek zainteresowania turystów po wybuchu wojny w Ukrainie

Program będzie realizowany jesienią, od września do listopada 2026 roku.

Oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2026 należy składać i przesyłać wyłącznie elektronicznie w systemie AMODIT w terminie od 28 maja 2026 r. do 18 czerwca 2026 r.

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