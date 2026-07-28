Łatwiej będzie zostać strażakiem. MSWiA chce obniżenia kryteriów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Pożarnej. Zgodnie z nowelizacją, do zaliczenia testu sprawnościowego mężczyźni będą potrzebować 45 punktów (obecnie jest to 50 punktów), zaś kobiety – 41 (obecnie 46).

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba stanowisk w rekrutacji, limit ten będzie wynosił, bez względu na płeć, 38 punktów (dotychczas 41). Ma to być odpowiedź MSWiA na problemy kadrowe w Straży Pożarnej. Zmiany mają również dać możliwość pozyskania wysoce wykwalifikowanych osób, m.in. z wykształceniem chemicznym, psychologicznym, logistycznym, a także specjalistów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Do projektu nowego rozporządzenia dotarła rozgłośnia RMF FM. Jak wskazała, od początku 2025 r. Straż Pożarna prowadziła nabór na 755 stanowisk. Choć kandydatów było ponad 7 tys., to przyjęto jedynie 364 osoby.

MSWiA chce skrócić rekrutację do Straży Pożarnej

"Dziennik Gazeta Prawna" zaznaczył, że zmiany mają spowodować również skróceniem czasu od ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej do przyjęcia kandydata. Z analizy przeprowadzonej przez Komendę Główną PSP wynika, że średni czas od ogłoszenia naboru do przyjęcia do służby to około 8 miesięcy i 26 dni.

Proponowane przez resort rozwiązania mają na celu uelastycznienie i usprawnienie procesu naboru. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu oczekiwania na orzeczenia komisji lekarskich, głównie w przypadkach, kiedy kandydaci odwołują się od orzeczeń o nieprzydatności do służby.

Obecnie, jeżeli kandydat otrzyma negatywne orzeczenie komisji lekarskiej i złoży odwołanie, kierownik jednostki organizacyjnej PSP nie może wysłać na komisję lekarską kolejnego kandydata. Nowelizacja pozwoli na wysłanie na badania lekarskie kolejnych kandydatów z najwyższą liczbą punktów uzyskanych we wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego.

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