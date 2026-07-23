Pożar w Warszawie. Ogromne kłęby dymu nad miastem

Ogień pojawił się przed godziną 6 rano przy ul. Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Według nieoficjalnych informacji pożar trawi salon samochodowy forda. Na miejscu znajduje się co najmniej 7 wozów strażackich. Nad miastem pojawiły się gęste i ciemne chmury dymu.

Mieszkańcy informują, że w miejscu pożaru słychać wybuchy. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. W internecie pojawiły się już pierwsze filmy pokazujące skalę zdarzenia.

Informację o zdarzeniu potwierdziła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Według najnowszych informacji, pożar wybuchł nie tylko w salonie samochodowym, ale także w znajdującym się obok warsztacie.

– Na razie źródło pożaru nie jest jeszcze zlokalizowane. Nie mamy informacji, by ktoś był w środku – przekazał "Faktowi" asp. Łukasz Wujek z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.