Rząd dopłaci do wakacji. Nawet 600 zł na urlop w Polsce

Z programu będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat, oraz posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny. Każdy uprawniony otrzyma jeden elektroniczny czek, którego wartość wyniesie od 300 do 600 zł.

Świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce – będzie można je wykorzystać wyłącznie jako dopłatę do noclegów w obiektach uczestniczących w programie.

Czek Turystyczny 2026. Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunkiem skorzystania z dopłaty będzie rezerwacja co najmniej dwóch noclegów w hotelu, pensjonacie lub innym obiekcie znajdującym się na oficjalnej liście programu.

Czek będzie jednorazowy, nie będzie można go sprzedać ani przekazać innej osobie. Po wygenerowaniu kod ma być ważny przez siedem dni, dlatego resort zaleca pobieranie go dopiero po dokonaniu rezerwacji.

Program rusza we wtorek 28 lipca br. Czeki będą udostępniane w trzech turach, a o ich przyznaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń, ponieważ liczba świadczeń będzie ograniczona. Nabór jeszcze nie ruszył.

Rząd dopłaci do wypoczynku w czterech województwach

Program ma pobudzić ruch turystyczny poza sezonem, szczególnie w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Ministerstwo Sportu i Turystyki liczy, że wsparcie poprawi sytuację branży hotelarskiej i zachęci do podróżowania po mniej uczęszczanych regionach kraju.

W czerwcu resort poinformował również o zmianie harmonogramu realizacji programu, wydłużając okres jego obowiązywania do 21 grudnia 2026 r. w zakresie realizacji zadania przez operatorów.

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