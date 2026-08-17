Fatalna sytuacja w Ceucie. Migranci rozpoczęli strajk głodowy

Protestujący w Ceucie migranci domagają się ochrony międzynarodowej i lepszego życia. Hiszpańskie media relacjonują, że na przygotowanych na kartonach plakatach napisali, że są z Maroka i nie chcą wracać do swojego kraju.

Kryzys migracyjny w Ceucie

Pod koniec lipca w ciągu doby granicę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, przekroczyło w sposób niekontrolowany około 49 tys. migrantów.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez nazwał to naruszeniem integralności kraju i obwinił działalność gangów przemytników ludzi. Nadawca publiczny RTVE przekazał, że w piątek nad ranem setki osób brały udział w gwałtownych starciach na obszarach przygranicznych, próbując przedostać się z Maroka do Ceuty i Melilli.

Według rządu w Madrycie w Ceucie pozostało około 5 tys. osób z tej fali.

Hiszpański rząd pracuje nad rozwiązaniem kryzysu

Hiszpańska minister ds. migracji Elma Saiz zapewniła, że rząd pracuje nad rozwiązaniem kryzysu migracyjnego. Zadeklarowała pilne przygotowanie 1500 miejsc dla przebywających w Ceucie migrantów. Minister przypomniała, że kilka dni temu resort ogłosił stan nadzwyczajny i przeznaczył 6,5 mln euro na wzmocnienie działań pomocowych. Czerwony Krzyż został wyznaczony jako główna organizacja odpowiedzialna za udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. Według danych przedstawionych przez hiszpańską minister organizacja rozdaje obecnie około 4 tys. pakietów żywnościowych dziennie, a także – od początku kryzysu – udzieliła już ponad 4 tys. świadczeń socjalnych i medycznych.

Zapewniła, że rząd nie działa w logice masowych deportacji oraz bezwarunkowego przyjmowania migrantów, lecz kieruje się obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Ostrzegła przed wykorzystywaniem kryzysu migracyjnego do szerzenia nastrojów antyimigracyjnych i mowy nienawiści.

W poniedziałek rządowy instytut ochrony zdrowia w Hiszpanii, poinformował, że mieszkańcy Ceuty mają stały zapewniony dostęp do służby zdrowia, a placówki medyczne w tym mieście mają wolne miejsca.

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