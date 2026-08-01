Migranci szturmują Hiszpanię. Wawer nie ma wątpliwości: Zagrożenie dla całej UE

W ciągu doby granicę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, przekroczyło w sposób niekontrolowany około 49 tys. migrantów.

Migranci szturmują Hiszpanię

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez nazwał to naruszeniem integralności kraju i obwinił działalność gangów przemytników ludzi. Nadawca publiczny RTVE przekazał, że w piątek nad ranem setki osób brały udział w gwałtownych starciach na obszarach przygranicznych, próbując przedostać się z Maroka do Ceuty i Melilli.

Hiszpańskie MSW poinformowało w piątek, że spośród ponad 50 tys. migrantów, którzy w ostatnich dniach przedostali się do Ceuty, ok. 37,5 tys. wróciło już do Maroka. Wcześniej informowano, że do 85-tysięcznej Ceuty w sposób niekontrolowany dotarło ok. 60 tys. osób.

Wawer: Rząd Hiszpanii ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje

Michał Wawer, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Konfederacji, pytany przez DoRzeczy.pl, czy rząd Hiszpanii jest sam sobie winien sytuacji z migrantami, odpowiedział, że tak.

– Rząd hiszpański ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje. Minęło zaledwie kilka tygodni od kiedy rząd Hiszpanii ogłosił zalegalizowanie setek tysięcy imigrantów, ludzi, którzy złamali prawo przybywając do Hiszpanii i potem zostali – w ramach eksperymentalnej lewicowej polityki – zalegalizowani, wprowadzeni w dostęp do świadczeń socjalnych, do rynku pracy, do prawa przemieszczania się po całej Unii Europejskiej – zwrócił uwagę.

Poseł Konfederacji zauważył, że "minęło kilka tygodni i rusza kolejna fala imigrantów, którzy się o tym dowiedzieli". – Znowu łamiąc prawo, chcą się dostać do Hiszpanii, żeby te same przywileje dla siebie uzyskać – ocenił.

Czy Hiszpania powinna pozostać w strefie Schengen?

Zdaniem Michała Wawra "to jest sytuacja, w której pozostałe państwa Unii Europejskiej powinny się zacząć zastanawiać, czy tak nieodpowiedzialnie rządzona Hiszpania powinna pozostać w strefie Schengen".

– Czy to nie jest zagrożenie dla wszystkich pozostałych, że skoro mamy otwarte granice wewnętrzne, mamy jedną strefę, w której wszyscy uczestniczymy, każdy gwarantuje, że będzie zapewniał ochronę swojego odcinka granicy, ale jednak mamy jedną czarną owcę – lewicowy hiszpański rząd, który wpuszcza każdego jak leci, potem legalizuje i daje dostęp do całej strefy Schengen. To jest stworzenie zagrożenia dla wszystkich w całej Unii Europejskiej – mówił.

Hiszpania robi to samo, co kiedyś Niemcy?

Pytany o to, czy w Hiszpanii dzieje się to samo, co kiedyś w Niemczech, kiedy była kanclerz Angela Merkel zapoczątkowała politykę otwartych drzwi dla migrantów, odpowiedział, że to jest dokładnie to samo.

– Dodatkowo podniesienie jeszcze tego na poziom wyżej i doprowadzenie do absurdu, gdzie każdemu, kto nielegalnie sforsuje granice, ma być z automatu nadawane prawo legalnego pobytu – ocenił.

Pakt migracyjny

Michał Wawer pytany, czy to jest suwerenna decyzja rządu hiszpańskiego, czy ma na to wpływ fakt, że niedawno wszedł w życie unijny pakt migracyjny, odpowiedział, że "pakt migracyjny może mieć wpływ na sytuację w Hiszpanii w tym sensie, że zachęca jeszcze rząd hiszpański, dając obietnicę, że jeśli oni zaczną mieć z tego tytułu jakieś problemy i cała imigracja będzie nieopanowana, to Unia Europejska przybędzie im na pomoc i zagwarantuje, że część tych imigrantów przesiedli do innych państw, które na decyzje hiszpańskiego rządu nie mają żadnego wpływu".

– Więc to kompletny absurd i kuriozalny pomysł, potwierdzający, że pakt migracyjny i znajdujące się w nim mechanizmy relokacji, powinny zostać natychmiast wypowiedziane przez Polskę, bo my nie mamy żadnego obowiązku, żeby ponosić część kosztów i część odpowiedzialności za absurdalne decyzje rządu Hiszpanii – podkreślił.

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