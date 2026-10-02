Martyniuk nagle wspomniał o synu. "Florian, jakiego ty masz ojca?"

Syn gwiazdy disco polo Zenona Martyniuka, Daniel Martyniuk od lat regularnie pojawia się w mediach nie tylko za sprawą znanego ojca. 36-latek ma za sobą głośny rozwód z pierwszą żoną Eweliną, problemy z prawem, awanturę w zakopiańskim hotelu oraz serię kontrowersyjnych nagrań publikowanych w mediach społecznościowych.

Teraz syn Zenona i Danuty Martyniuków zdecydował się na udział w czwartej edycji programu TTV "Nasi w mundurach". Uczestnicy militarnego reality show trafiają na poligon, gdzie muszą podporządkować się wojskowej dyscyplinie i wykonywać zadania przygotowane przez instruktorów.

Jeszcze przed rozpoczęciem emisji programu pojawiły się jednak problemy. Martyniuk w publikowanych w internecie nagraniach obrażał m.in. stację, żonę oraz swoich rodziców. Później nie pojawił się na planie programu. Ostatecznie na poligon miała przywieźć go jego matka, Danuta Martyniuk.

Daniel Martyniuk zrobił rachunek sumienia

Fragment pierwszego odcinka "Naszych w mundurach" został opublikowany jeszcze przed premierą. Martyniuk stanął przed komisją złożoną z wojskowych i instruktorów. Zapytany o swoje dotychczasowe zachowanie, za jedną z największych porażek uznał "nagrywanie głupot na Instagramie i ośmieszanie siebie".

Celebryta wskazał również, co jego zdaniem było źródłem wielu problemów w jego życiu. Wprost powiedział o alkoholu i konsekwencjach, jakie jego zachowanie miało dla najbliższych. – Przez alkohol wpadłem w kłopoty. Zraniłem setki osób, ale najbardziej kogo zraniłem, to rodziców i żonę. (...) Ja sam się często dziwię, dlaczego ona jeszcze ze mną jest – powiedział w programie.

Martyniuk mówił w ten sposób o Faustynie, z którą w 2024 roku wziął ślub na Bali. Para doczekała się syna Floriana.

"Florian, jakiego ty masz ojca?"

W programie 36-latek odniósł się również do ojcostwa. Mówiąc o synu, zastanawiał się, jak w przyszłości będzie musiał tłumaczyć mu swoje dotychczasowe zachowanie. – Florian, jakiego ty masz ojca? Jak to naprawić? Jak ci to wytłumaczyć, żebyś ty kiedyś miał dobre zdanie o mnie? – mówił Martyniuk.