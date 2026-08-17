Fatalne wieści dla Trumpa. Alarmujące wyniki sondażu

Tylko 33 proc. respondentów w Ipsos dla agencji Reuters zadeklarowało aprobatę dla działań Donalda Trumpa, podczas gdy 64 proc. jest przeciwnych jego działaniom.

Fatalny sondaż dla Trumpa. Spada poparcie dla prezydenta USA

Wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa, spadający z 35 proc. w porównaniu z sondażem z początku tego miesiąca, jest niższy niż w jakimkolwiek momencie jego obecnej kadencji, a dodatkowo zrównał się z najniższym poziomem z poprzedniej kadencji Donalda Trumpa, osiągniętym w grudniu 2017 roku.

Amerykanie w sondażu nie mają złudzeń. Konflikt z Iranem będzie trwać

Popularność Donalda Trumpa spadła po tym, gdy wraz z Izraelem, USA zaatakowały Iran. Konflikt sparaliżował jedną piątą światowego handlu ropą, wywołując wzrost cen benzyny, który obciąża amerykańskie gospodarstwa domowe.

Prezydent USA który w kampanii wyborczej obiecywał powstrzymywanie inflacji i unikanie długotrwałych wojen. Po ataku na Iran deklarował, że konflikt potrwa kilka tygodni, argumentując, że wojna jest jedynym sposobem, by zapobiec rozwojowi przez Iran broni jądrowej, która mogłaby zagrozić światu. Iran okazał się jednak odporny na konflikt.

Z sondażu Ipsos dla agencji Reuters wynika, że około 80 proc. Amerykanów – w tym 87 proc. wyborców Demokratów i 71 proc. wyborców Republikanów – uważa, że zaangażowanie USA w Iranie "będzie trwało przez dłuższy czas". Tylko 16 proc. stwierdziło, że konflikt prawdopodobnie zakończy się w ciągu kilku tygodni.

Sondaż Reuters/Ipsos, przeprowadzony online, zebrał odpowiedzi 1 166 dorosłych Amerykanów w całym kraju. Margines błędu wynosi 3 punkty procentowe.

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