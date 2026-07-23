Tak wygląda handel z Mercosur. Podano liczby

W ubiegłym roku wartość wyniosła 4,6 mln euro – podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Z kolei wartość importu spadła do ok. 141 mln euro, czyli o 13,3 proc. r/r. Zmniejszył się również deficyt w handlu rolno-spożywczym z tymi krajami.

Minister rolnictwa: Zwiększyliśmy eksport do krajów Mercosur

"Mam dobrą wiadomość. Pierwsze dane pokazują, że zwiększyliśmy eksport do krajów Mercosur, a jednocześnie zmniejszył się import produktów rolno-spożywczych z tych państw do Polski. To efekt naszych działań i prowadzonej ofensywy dyplomatycznej na rzecz otwierania kolejnych rynków dla polskiej żywności" – powiedział minister Stefan Krajewski, cytowany w komunikacie.

Zaznaczył, że Polska konsekwentnie podtrzymuje swoje stanowisko wobec umowy między Unią Europejską a krajami Mercosur.

"Polska od początku sprzeciwiała się wejściu w życie umowy w obecnym kształcie i jako jedyny kraj członkowski zaskarżyła sposób jej procedowania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" – powiedział.

Co umowa z Mercosur oznacza dla polskich rolników?

Minister Krajewski podkreślił, że resort rolnictwa stale monitoruje wpływ umowy na sytuację polskich rolników i producentów i w razie potrzeby będzie podejmował odpowiednie działania, a także zapewnił, że bezpieczeństwo i jakość produktów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej są stale monitorowane.

Od początku roku do połowy czerwca Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) skontrolowała ponad 41 tys. partii towarów z krajów trzecich, z czego 1931 pochodziło z krajów Mercosur. Służby skutecznie blokowały produkty, które nie spełniały norm, poprzez wydanie zakazu wprowadzania produktu do obrotu na terenie Polski, podkreślono także w materiale.

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