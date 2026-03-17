Polska wyśle wojska do Iranu? Stanowcza deklaracja Tuska

We wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk poinformował, że Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu. – Dotyczy to zarówno naszych sił lądowych, powietrznych jak i morskich – dodał.

Szef rządu podkreślił, że „mamy inne zadania w ramach NATO i nasi sojusznicy to rozumieją”.

– Ten konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa – zaznaczył Donald Tusk.

Atak Izraela i USA na Iran

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

Trump oczekuje włączenia się sojuszników

Donald Trump ostrzegł w wywiadzie dla „Financial Times”, że jeśli państwa sojusznicze nie włączą się w działania na rzecz otwarcia cieśniny Ormuz, będzie to „bardzo złe dla przyszłości NATO”.

Prezydent USA zaapelował do krajów europejskich o przyłączenie się do amerykańskich działań wojennych w Iranie.

Pytany o to, jakiej pomocy oczekuje, ocenił, że sojusznicy powinni wysłać okręty do usuwania min, których Europa posiada znacznie więcej niż USA. Sugerował też wysłanie europejskich oddziałów komandosów do zwalczania irańskich operacji z użyciem dronów i min morskich w zatoce.

Donald Trump wyraził następnie przekonanie, że Francja i ewentualnie Wielka Brytania mogą wesprzeć działania Waszyngtonu na rzecz odblokowania cieśniny Ormuz.

Przywódca USA oznajmił, że rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat cieśniny i ocenił swoje relacje z przywódcą Francji na osiem w 10-punktowej skali. Pytany o to, czy Macron pomoże USA w przywróceniu żeglugi przez Ormuz, Donald Trump odpowiedział: „Tak, jestem pewny, że on to zrobi. Myślę że on pomoże”.

Zdaniem Donalda Trumpa podobną decyzję może podjąć Wielka Brytania. – Myślę, że będą zaangażowani, może, ale powinni być zaangażowani entuzjastycznie – dodał.

Czytaj też:

Iran testuje granice amerykańskiej potęgi. Blokada Ormuzu i kryzys wiarygodności USACzytaj też:

Państwa NATO i UE nie pomogą Trumpowi w Cieśninie Ormuz