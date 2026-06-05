Wawer: Niemcy już mają plan. Chodzi o dzień po zakończeniu wojny na Ukrainie

Polityk komentował obecność niemieckich przedsiębiorców i polityków Alternatywy dla Niemiec (AfD) na Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Jego zdaniem Polska również powinna przygotować strategię na okres po ewentualnym zawarciu rozejmu między Rosją i Ukrainą.

Niemcy szykują się na czas po wojnie

W programie "Graffiti" na antenie Polsat News Michał Wawer został zapytany o udział niemieckich polityków AfD i przedstawicieli biznesu w Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Członkowie niemieckiej partii spotykali się tam z rosyjskimi politykami i przedsiębiorcami. – Widziałem zdjęcia nie tylko polityków AfD, ale w ogóle przedstawicieli niemieckiego biznesu. To jest to, przed czym zawsze ostrzegaliśmy, że ta prorosyjska postawa Niemiec jest czymś, co bardzo szybko wróci – powiedział poseł Konfederacji.

Zdaniem Wawra Berlin już dziś przygotowuje się do odbudowy relacji gospodarczych z Moskwą po zakończeniu konfliktu. – Tak jak na początku wojny w Ukrainie widzieliśmy, że Niemcy do ostatniej chwili czekali, żeby się wyraźnie po stronie Kijowa postawić, tak samo są pierwszymi, którzy pod skrzydła rosyjskie wracają – stwierdził. – Niemiecki biznes jest bardzo silnie związany z biznesem i elitami rosyjskimi od bardzo dawna i jestem przekonany, że oni już w tej chwili mają plan na to, co się wydarzy dzień po zawarciu jakiegokolwiek rozejmu – ocenił.

"Polska też powinna mieć plan"

Wawer przekonuje, że Warszawa musi już dziś przygotowywać się na różne scenariusze. – My też powinniśmy mieć taki plan. Ja nie przesądzam, jaki to powinien być plan, ale na pewno nie powinno być takiej sytuacji, że pod wpływem niemieckiego lobbingu sankcje zostają zdjęte, biznes dla całej Unii Europejskiej rusza z powrotem, współpraca z Rosją wraca, a my pozostajemy tutaj jedynym Rejtanem, który poświęca się dla Ukrainy i nie bierze udziału w tym, z czego wszyscy inni korzystają – powiedział.

Polityk zaznaczył, że najlepszym rozwiązaniem byłoby utrzymanie wspólnego stanowiska państw Unii Europejskiej wobec Rosji. Jednocześnie wskazał, że Warszawa powinna być gotowa także na mniej korzystny scenariusz. – Jeżeli my żyjemy w świecie, w którym Niemcy już dzisiaj układają sobie na przyszłość relacje biznesowe z Rosją, to nie powinniśmy być tymi, którzy zostaną poza jakimikolwiek przyszłymi układami – podkreślił.

Zełenski proponuje bezpośrednie rozmowy

W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował list skierowany bezpośrednio do Władimira Putina. Zaproponował w nim osobiste spotkanie i rozpoczęcie negocjacji mających zakończyć trwającą od ponad trzech lat pełnoskalową wojnę.

Na propozycję Zełenskiego odpowiedział Władimir Putin. Rosyjski prezydent nie wykluczył rozmów. Zaznaczył jednocześnie, że jego zdaniem rozpoczęcie negocjacji nie wymaga wcześniejszego zawieszenia broni. Dodał jednak, że jeśli będzie to konieczne, Rosja jest gotowa kontynuować działania wojenne.

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