Netanjahu zamieścił kolejne nagranie. Złożył życzenia Irańczykom

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się pogłoski, jakoby Benjamin Netanjahu zginął lub został ranny w irańskim ataku rakietowym. Polityk nie występował bowiem publicznie. W niedzielę na profilu premiera Izraela na platformie X opublikowano film, na którym Netanjahu kupuje kawę. – Nie żyję... bez kawy – powiedział. – Kocham mój naród na śmierć. I kawę – stwierdził. – Chcesz policzyć palce? – zapytał operatora kamery i pokazał swoje dłonie.

Szef izraelskiego rządu odniósł się również do trwającej wojny z Iranem. Przypomniał o konieczności przebywania w pobliżu schronów. – Nie mogę zdradzać szczegółów, ale planujemy potężne uderzenia na Iran i Liban – zaznaczył.

Netanjahu: Życzę wam wesołych świąt

We wtorek na koncie Netanjahu w mediach społecznościowych pojawiło się kolejne nagranie. Premier Izraela złożył Irańczykom życzenia z okazji Nouruz (pers. nowy dzień). To tradycyjne irańskie święto nowego roku perskiego, obchodzone w dniu równonocy wiosennej. W 2010 r. zostało proklamowane rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako święto międzynarodowe i obchodzone jest 21 marca.

W krótkim wideo Benjamin Netanjahu zwrócił uwagę na symbolikę światła pokonującego ciemność oraz triumfu dobra nad złem. – Życzę wam, jak co roku, wesołych świąt. (...) To święto ma wyjątkowe znaczenie, obchodzone jest z przyjaciółmi, rodziną, ukochanymi. Wykorzystuję tę okazję, aby życzyć wam szczęśliwego Nouruzu, roku wolności, nowego początku i nadziei dla was, moi drodzy przyjaciele – powiedział.

Wojna na Bliskim Wschodzie

USA i Izrael rozpoczęły ataki na cele w Iranie 28 lutego. W ciągu dwóch tygodni wojny przeprowadziły ok. 15 tys. uderzeń.

Obie strony stosują ścisłą cenzurę wojenną, jednak oficjalne źródła podają, że zginęło ok. 1,3 tys. irańskich cywilów, a 3,2 mln osób zostało tymczasowo przesiedlonych. Uszkodzono prawie 22 tys. budynków cywilnych. W irańskich atakach odwetowych zginęło ok. 50 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy i 15 izraelskich cywilów.

