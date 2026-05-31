Nocna prohibicja w całej Warszawie wchodzi w życie. Jest jeden wyjątek

Nowe przepisy zostały przyjęte przez Radę m.st. Warszawy w marcu i rozszerzają obowiązujące dotychczas ograniczenia ze Śródmieścia i Pragi-Północ na całe miasto. Uchwałę poparła zdecydowana większość stołecznych radnych.

Zakaz nie będzie dotyczył lokali gastronomicznych, w których alkohol jest spożywany na miejscu, takich jak restauracje, bary czy kluby. Wyłączona spod ograniczeń pozostanie także strefa wolnocłowa lotniska Chopina. To jedyny wyjątek od zakazu sprzedaży detalicznej alkoholu w godzinach nocnych.

Władze Warszawy argumentują, że rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczyć nocne zakłócenia porządku publicznego. Ratusz wskazuje na wyniki pilotażu prowadzonego od listopada 2025 r. w dwóch dzielnicach, gdzie odnotowano spadek liczby interwencji straży miejskiej i policji związanych z nadużywaniem alkoholu.

Warszawa rozszerza nocną prohibicję na całe miasto

Prohibicję w części Warszawy wprowadzono jesienią ubiegłego roku po tym, jak w Koalicji Obywatelskiej doszło do wewnętrznej awantury. Miejscy radni KO zmusili prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, by wycofał się z propozycji obejmującej całe miasto, a potem, gdy skrytykował ich premier Donald Tusk, zagłosowali za pilotażem w dwóch dzielnicach.

Nocne ograniczenia sprzedaży alkoholu obowiązują już w ponad 200 polskich samorządach, m.in. w Krakowie, Gdańsku, Szczecinie i Bydgoszczy.

