"Dzień dobry, Ursulo von der Leyen!". Szef MSZ Węgier ostro odpowiada szefowej KE

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, opublikowała na platformie X oświadczenie szefa Rady Europejskiej Antonio Costy dotyczące rurociągu „Przyjaźń”.

Von der Leyen opublikowała oświadczenie ws. rurociągu "Przyjaźń"

„W odpowiedzi na kolejne rosyjskie ataki na rurociąg »Przyjaźń« 27 stycznia, które doprowadziły do przerwania dostaw ropy naftowej na Węgry i Słowację, rozpoczęliśmy intensywne dyskusje z państwami członkowskimi i Ukrainą na wszystkich szczeblach w celu przywrócenia przepływu ropy na Węgry i Słowację” – czytamy.

W oświadczeniu podkreślono, że „UE zaoferowała Ukrainie wsparcie techniczne i finansowanie”. „Ukraińcy przyjęli tę ofertę z zadowoleniem i uznaniem” – dodał Antonio Costa.

Podkreślił, że europejscy eksperci są dostępni natychmiast.

„Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wszystkim obywatelom Europy. W tym kontekście będziemy kontynuować współpracę z zainteresowanymi stronami nad alternatywnymi trasami tranzytu ropy naftowej innej niż rosyjska do krajów Europy Środkowo-Wschodniej” – napisał szef Rady Europejskiej.

Szef MSZ Węgier odpowiada Von der Leyen

Na oświadczenie zareagował szef MSZ Węgier Péter Szijjártó.

„Dzień dobry, Ursulo von der Leyen! Po prawie 50 dniach Komisja Europejska zauważyła, że dwa państwa członkowskie są objęte blokadą ropy naftowej przez Ukrainę i obiecało teraz rozwiązać tę sytuację” – napisał.

Szef węgierskiej dyplomacji podkreślił: „Nie dajcie się zwieść”.

„To gra polityczna. Każdy krok był skoordynowany między Kijowem a Brukselą. Nie udawajmy, że Ursula von der Leyen rozwiązuje problem, o którym wcześniej nie wiedziała” – dodał.

Péter Szijjárto wezwał Ursulę von der Leyen i Wołodymyra Zełenskiego „do zaprzestania tego politycznego teatru”. „Blokada naftowa na Węgrzech musi zostać natychmiast zniesiona!” – podkreślił.

Zełenski przyjął ofertę UE ws. rurociągu "Przyjaźń"

We wtorek Wołodymyr Zełenski poinformował, że przyjmuje ofertę UE dotyczącą wsparcia technicznego i finansowania w celu zakończenia naprawy rurociągu „Przyjaźń”. Zdaniem prezydenta Ukrainy uszkodzona przepompownia zostanie naprawiona w ciągu półtora miesiąca.

Węgry i Słowacja podjęły kroki wobec Ukrainy

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

23 lutego Robert Fico poinformował, że „od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy”.

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym „Przyjaźń”, szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył następnie, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę do czasu wznowienia pracy rurociągu.

Peter Szijjarto poinformował następnie, że „Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń”.

Węgry nie poparły też 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji.

2 marca Viktor Orban poinformował, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny. Wezwał Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wznowienia dostaw ropy.

