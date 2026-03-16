Szef MSZ Węgier wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE, które odbyło się w Brukseli.

Niemcy zagroziły Węgrom. Szijjártó ujawnia

– Siedzę tu na tych negocjacjach od 11,5 roku i nigdy nie doświadczyłem czegoś podobnego: bardzo brutalnej, otwartej, bezwstydnej groźby ze strony Niemców. Niemcy wyraźnie zagrozili nam, że jeśli nie zrezygnujemy z reprezentowania interesów narodowych w relacjach z Ukrainą, poniesiemy bardzo brutalne, bardzo poważne konsekwencje – powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Szijjártó stwierdzi, że Niemcy jasno dali do zrozumienia, że jeśli Węgry nadal będą bronić swojego interesu narodowego i nadal będą odmawiać głosowania w sprawie przekazania pieniędzy Ukrainie, będzie to miało „długotrwałe konsekwencje” dla Węgier.

Przekazał, że powiedział mu o tym niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul. – Dziś z Berlina padło bardzo ostre zagrożenie – ocenił.

Zdaniem szefa węgierskiej dyplomacji oś Bruksela-Berlin-Kijów chce zmiany rządu na Węgrzech.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

Rurociąg "Przyjaźń". Stanowcza reakcja Węgier

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

23 lutego Robert Fico poinformował, że „od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy”.

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym „Przyjaźń”, szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył następnie, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę do czasu wznowienia pracy rurociągu.

Peter Szijjarto poinformował później, że „Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń”.

Ponadto Węgry nie poparły 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji.

2 marca Viktor Orban poinformował, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny. Wezwał Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wznowienia dostaw ropy.