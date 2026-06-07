Pogoda będzie niebezpieczna. Alert IMGW dla siedmiu województw

Alerty obowiązują w całych województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, a także w części województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 11:00 do 20:00 w niedzielę (7 marca).

Burze nad Polską. Alert pogodowy

IMGW poinformował, że burzom mogą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru osiągające do 70 km/h oraz lokalnie grad. Największe ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk przewidywane jest na północy kraju, choć wyładowania atmosferyczne mogą pojawić się niemal w całej Polsce.

Dodatkowo dla części północnej Polski wydano ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Synoptycy wskazują, że najbardziej aktywna faza burz przypadnie na godziny popołudniowe i wieczorne.

Będzie ciepło. Temperatura maksymalna od ok. 20 stopni Celsjusza na Pomorzu, ok. 24 w centrum do 26 na południowym wschodzie kraju.

IMGW apeluje o śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności podczas przebywania na otwartej przestrzeni.

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