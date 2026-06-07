Koszmarny wypadek pod Warszawą. Dwie osoby nie żyją, jedna walczy o życie

Do wypadku doszło w sobotę (6 czerwca) około godz. 19:40 na drodze wojewódzkiej nr 631, w pobliżu skrzyżowania ulic Szwoleżerów i Piłsudskiego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący toyotą wykorzystywaną do przewozu osób zamawianych przez aplikację nagle zmienił tor jazdy, po czym w pojazd uderzyło jadące lewym pasem audi.

W wyniku zdarzenia auto uderzyło w bariery energochłonne i dachowało. Fragmenty rozbitego pojazdu uszkodziły kolejne trzy samochody.

Audi rozerwane na dwie części. Nagranie z wypadku w Ząbkach

Ranni zostali trzej mężczyźni podróżujący audi. Jeden z nich wypadł z samochodu, a drugi został zakleszczony we wraku, co wymagało użycia sprzętu hydraulicznego przez strażaków. Wszyscy trafili do szpitala.

Jak poinformował "Fakt", powołując się na stołeczną policję, w szpitalu zmarli dwaj pasażerowie audi w wieku 22 i 23 lat. Trzeci z mężczyzn, 24-latek, pozostaje w stanie krytycznym. Tragiczny bilans potwierdził w rozmowie z dziennikiem asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci z Wołomina pod nadzorem prokuratury. Śledczy zabezpieczają ślady oraz analizują nagrania z monitoringu i wideorejestratorów.

Według nieoficjalnych doniesień, toyotą kierował 37-letni obywatel Turcji. Był trzeźwy i miał prawo jazdy.

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