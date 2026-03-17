Koniec sporu Ukrainy z Węgrami i Słowacją? Szykuje się przełom

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w liście do przewodniczących unijnych instytucji – Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i Rady Europejskiej Antonio Costy – że uszkodzenie spowodowane rosyjskim atakiem z końca stycznia wywołało poważniejsze szkody ze względu na uszkodzenie przepompowni.

„Bez funkcjonowania przepompowni w Brodach utrzymanie wymaganego ciśnienia roboczego w systemie rurociągów i zapewnienie bezpiecznego przesyłu ropy jest technicznie niemożliwe” – napisał Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy ocenił, że w ciągu około półtora miesiąca przepompowni w Brodach zostanie przywrócona sprawność, a Ukraina rozważa budowę infrastruktury podziemnego magazynowania jako długoterminowego i bardziej zrównoważonego rozwiązania.

„W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję państwa ofertę niezbędnego wsparcia technicznego i finansowania, aby móc zakończyć prace naprawcze oraz zbadać długoterminowe, zrównoważone rozwiązania” – dodał.

Rurociąg "Przyjaźń". Węgry i Słowacja stanowcze wobec Ukrainy

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

23 lutego Robert Fico poinformował, że „od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy”.

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym „Przyjaźń”, szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył następnie, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę do czasu wznowienia pracy rurociągu.

Peter Szijjarto poinformował następnie, że „Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń”.

Ponadto Węgry nie poparły 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji.

2 marca Viktor Orban poinformował, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny. Wezwał Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wznowienia dostaw ropy.

Fico grzmi ws. Ukrainy. "Nie możemy zaakceptować szkodliwego kroku"Czytaj też:

Konflikt między Węgrami a Ukrainą. Sikorski chce być mediatorem