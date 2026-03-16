Konflikt między Węgrami a Ukrainą. Sikorski chce być mediatorem

W Brukseli odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE.

Konflikt Węgier z Ukrainą. Sikorski: Zaoferowałem swoją mediację

Radosław Sikorski w rozmowie z dziennikarzami, wypowiedział się na temat konfliktu Węgier z Ukrainą i rurociągu „Przyjaźń”.

– Gdy się ostatni raz tutaj spotkaliśmy, mój węgierski kolega argumentował, że rurociąg jest w pełni sprawny. Dzisiaj już przyznał, że nie jest sprawny, że wymaga naprawy – powiedział wicepremier.

Szef MSZ skrytykował rząd Viktora Orbana, argumentując, że jego stanowisko jest nierozsądne.

– Ukraina walczy o życie z Rosją, a jednocześnie pozwala na przepływ rosyjskiej ropy przez swoje terytorium do kraju, który jest wobec Ukrainy dość nieprzyjemny – ocenił.

Zdaniem Radosława Sikorskiego to ataki Rosji uszkodziły rurociąg, a zarzuty ze strony Węgier są bezpodstawne.

Wicepremier skrytykował działania Węgier, podkreślając, że jasno wychodzą one naprzeciw priorytetom ustanowionym w ubiegłym roku w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE

– Wydaje mi się, że Ukraina ma tutaj powody do tego, aby nie czuć specjalnej wdzięczności wobec Węgier – ocenił.

Szef MSZ ocenił, że Węgry muszą dokonać wyboru: poszukać alternatywnych źródeł ropy albo dogadać się z Ukrainą.

– Zaoferowałem swoją mediację – dodał.

Sprawa rurociągu "Przyjaźń"

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym „Przyjaźń”, szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył następnie, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę do czasu wznowienia pracy rurociągu.

Następnie szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował, że „Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń”.

Ponadto Węgry nie poparły 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji.

2 marca Viktor Orban poinformował, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny. Wezwał Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wznowienia dostaw ropy.

