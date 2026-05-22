"Szowinista i atencjusz". Sikorski: Jest zagrożeniem dla porządku publicznego

Globalna Flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z portu Marmaris w Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną.

Marynarka Izraela w ostatnich dniach przechwyciła ponad 40 statków wchodzących w skład konwoju.

Izrael jeszcze przed rozpoczęciem operacji ostrzegał uczestników, że nie dopuści do naruszenia blokady morskiej Gazy. MSZ Izraela flotyllę określił jako "prowokację". Ostatecznie izraelskie siły przejęły część jednostek wchodzących w skład floty.

Rzecznik polskiej sekcji Globalnej Flotylli Sumud, Rafał Piotrowski potwierdził, że trzech członków polskiej delegacji zostało zatrzymanych przez izraelskie służby.

Skandal wywołany przez izraelskiego ministra

Na opublikowanym w środę przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów. Pokazano tam m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben Gwir macha izraelską flagą i krzyczy: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

Stanowcza reakcja MSZ

Na skandal wywołany przez izraelskiego ministra zareagował wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który wezwał do resortu chargé d’affaires Izraela w Warszawie.

Następnie szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir miał zakaz wjazdu na terytorium Polski.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w czwartek, że Ben-Gwir ma pięcioletni zakaz wjazdu do Polski.

Sikorski: Ben Gwir to szowinista i atencjusz

Radosław Sikorski, który uczestniczył w piątek w spotkaniu szefów MSZ krajów NATO, które odbywa się w Szwecji, został zapytany przez dziennikarzy, czy aktywiści z flotylli Sumud byli torturowani w Izraelu i czy stosowano tam wobec nich przemoc seksualną.

– Jak rozumiem, w tej chwili są dokonywane obdukcje lekarskie. Jak państwo już wiecie, Polska wezwała charge d’affaires Izraela na moje polecenie i na mój wniosek. Pan Ben-Gwir ma zakaz wjazdu do Polski. I to nie jest sprawa teoretyczna, bo on w tym roku próbował do Polski wjechać. Myśmy to uniemożliwili, a teraz ma formalny zakaz. To jest szowinista i atencjusz, więc jest zagrożeniem dla porządku publicznego w Polsce – ocenił szef MSZ.

Czytaj też:

Chargé d’affaires Izraela wezwany na dywanik. Polska żąda przeprosinCzytaj też:

Zakaz wjazdu dla izraelskiego polityka. Ruch MSWiA