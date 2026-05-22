Bogucki przesłuchiwany w prokuraturze. "To rzecz w normalnym państwie niedopuszczalna"

Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, aby nie odbierał ślubowań od osób wybranych przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

29 maja wezwanie do prokuratury w charakterze świadka otrzymał szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, a także inni urzędnicy z KPRP.

Żurek chce ścigać Boguckiego. Przesłuchanie w prokuraturze

W piątek Zbigniew Bogucki stawił się w Prokuraturze Krajowej.

Przed wejściem na przesłuchanie szef Kancelarii Prezydenta RP ocenił, że sprawa została prawdopodobnie wszczęta na polecenie ministra Żurka.

– To jest organ wykonawczy, który próbuje w sposób absolutnie – moim zdaniem – niedopuszczalny kontrolować prezydenta RP i jego administrację, zastraszać jego urzędników, prowadzić długo godzinne przesłuchania – ocenił.

Zdaniem Zbigniewa Boguckiego "to rzecz w normalnym państwie demokratycznym, państwie prawnym, niedopuszczalna, próbować wnikać w rozmowy między prezydentem a jego doradcami, urzędnikami".

– To też jest niedopuszczalne, bo to próba wywarcia presji przez jeden organ władzy wykonawczej na głowę państwa, co jest skandaliczne, co pokazuje patologię tej władzy – stwierdził Zbigniew Bogucki na briefingu prasowym – dodał.

Zbigniew Bogucki stwierdził, że "minister Żurek próbuje uciekać do przodu".

– Ma duże problemy w prowadzeniu prokuratury, wymiaru sprawiedliwości. Sukcesu jakichkolwiek brak, słychać z wielu stron, że również traci do niego zaufanie i cierpliwość premier Tusk, więc próbuje minister Żurek takie dramatyczne, nerwowe, absurdalne ruchy wykonywać. Niestety, dzieje się to kosztem autorytetu państwa i prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości – powiedział.

