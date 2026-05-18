Mazurek do szefa Kancelarii Prezydenta: Wy sobie robicie jaja z nas

Prezydent skierował do Senatu wniosek w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki stwierdził, że pytanie jest "proste i uczciwe". Brzmi: "Czy jest pan/pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Prezydent tłumaczył, że referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy członkostwu Polski w Unii Europejskiej. – Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie – argumentował.

Referendum. Mazurek do Boguckiego: Słyszał pan kiedyś o pytaniu z tezą?

Zbigniew Bogucki, który był gościem w Kanale Zero, został zapytany o to, "kto jest autorem tego wspaniałego pytania referendalnego". – Pan się uśmiecha, ja też doceniam kunszt literacki autora – powiedział prowadzący program Robert Mazurek, po czym odczytał pytanie zaproponowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Część pytania wykrzyczał. – "Hańba" tam powinno – dodał, co wyraźnie rozbawiło Boguckiego. – Panie redaktorze, dziękuję, że pan z taką ekspresją to odczytał – powiedział współpracownik głowy państwa.

– Przecież wy sobie robicie jaja z nas – stwierdził dziennikarz. – Nie, dlatego że każde słowo w tym pytaniu, które zadaje pan prezydent Nawrocki, jest prawdziwe – odpowiedział szef KPRP.

– Słyszał pan kiedyś o pytaniu z tezą? – dopytywał Mazurek. – Ale czy ta teza jest nieprawdziwa? – odparł Bogucki.

– Wy obrażacie inteligencję ludzi – ocenił dziennikarz Kanału Zero. – Jest jakiś niezwykły strach przed prawdą. To znaczy musimy zadać tak pytanie, żeby ono, broń Boże, nie ujawniało prawdy, żeby zwykli ludzie nie mogli odpowiedzieć "tak" lub "nie" – wskazał szef Kancelarii Prezydenta. – W tym pytaniu jest zawarta teza, ale ona jest prawdziwa – podkreślił.

Czytaj też:

"Dobra i potrzebna inicjatywa prezydenta". Czarnek nie ma wątpliwościCzytaj też:

Miała być polityczna ofensywa. Pomysł PiS utknął w martwym punkcie?