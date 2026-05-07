"Dobra i potrzebna inicjatywa prezydenta". Czarnek nie ma wątpliwości

Prezydent poinformował w czwartek, że zwrócił się do Senatu z wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Karol Nawrocki podkreślił, że to realizacja jego obietnicy z kampanii wyborczej. – To porozumienie z "Solidarnością" nie było jedynie deklaracją. Było zobowiązaniem. Zobowiązaniem wobec Polaków. Dziś nadszedł czas, by to zobowiązanie wypełnić. (...) Dlatego, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, podjąłem decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu – oświadczył.

Referendum ma dotyczyć unijnej polityki klimatycznej. Pytanie brzmi: "Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Czarnek: Potrzebna inicjatywa prezydenta

Oświadczenie prezydenta poniosło się szerokim echem w mediach społecznościowych. Głos zabrał m.in. kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. "Polacy mają prawo wypowiedzieć się na temat rozwiązań, które uderzają w ich portfele i bezpieczeństwo energetyczne. Dobra i potrzebna inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego" – ocenił we wpisie na platformie X.

"Od dłuższego czasu mówię jasno: Polska powinna wyjść z systemu ETS. To właśnie unijna polityka klimatyczna i absurdalne opłaty za emisję CO2 są jednym z głównych powodów drastycznego wzrostu cen prądu i kosztów życia" – zaznaczył wiceprezes PiS.

"Nie możemy zgadzać się na ideologiczne eksperymenty Brukseli kosztem polskich rodzin, przedsiębiorców i naszej gospodarki. Potrzebujemy taniej energii, suwerenności i rozsądku, a nie kolejnych podatków klimatycznych" – dodał Czarnek.

