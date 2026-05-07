Bosak popiera inicjatywę Nawrockiego. Kilka argumentów

Choć sformułowanie pytania natychmiast wzbudziło poważne kontrowersje, ogłoszona inicjatywa referendum w sprawie tak zwanej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej jest bardzo oczekiwana przez wiele środowisk w Polsce.

Prezydent poinformował w czwartek, że proponowane pytanie referendalne brzmi: "Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Jednocześnie prezydent zadeklarował, że podejmie również inne działania hamujące negatywne skutki wynikające z polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

Bosak popiera inicjatywę prezydenta Nawrockiego

Prezes Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji opublikował wpis, w którym wyraził aprobatę wobec przedsięwzięcia.

"Unijna polityka «klimatyczna» wpływa już na niemal każdy obszar naszego życia gospodarczego, politycznego i prywatnego. A przecież nigdy nie była ratyfikowana przez Polskę. Polityki klimatycznej nie znajdziemy też w traktatach unijnych. Unia Europejska bez naszej zgody przywłaszcza sobie kompetencje do decydowania o setkach bezpośrednio nas dotyczących spraw, przy otwartej lub milczącej zgodzie kolejnych premierów z PO i PiSu" – przypomniał Bosak.

Tzw. polityka klimatyczna UE. Najwyższy czas na referendum

"Najwyższy czas zorganizować referendum w tej sprawie. Nawet jeżeli referendum nie będzie miało wiążącego charakteru, to negatywny wynik referendum da polskim politykom (niezależnie od opcji politycznej) do ręki jasny argument uzasadniający sprzeciw wobec wszystkich przyszłych regulacji. Nikt już nigdy nie będzie mógł twierdzić, że podpisując kolejne «klimatyczne» podatki i obciążenia działa w imieniu Polaków i zgodnie z ich wolą" – dodał wicemarszałek Sejmu.

O swojej inicjatywie Karol Nawrocki mówił w nagraniu opublikowanym w czwartek (7 maja) w serwisie X. Nawrocki podkreślił, że to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy członkostwu Polski w UE.

Czytaj też:

