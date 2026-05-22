Żurek zawiesił ważnego prokuratora. "To człowiek Ziobry"

"Podjąłem decyzję o zawieszeniu Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych – prok. Tomasza Janeczka” – napisał na platformie X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Waldemar Żurek ocenił, że "to człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa i powagę własnego urzędu".

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny stwierdził, że "albo służysz Rzeczypospolitej i przestrzegasz prawa, albo ponosisz natychmiastowe konsekwencje". "Proste" – zakończył swój wpis.

W środę w Prokuraturze Krajowej zeznania w charakterze świadka składał prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika. Tomasz Janeczek oprowadził po siedzibie prokuratury dziennikarzy stacji.

Kim jest Tomasz Janeczek?

Tomasz Janeczek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W okresie od 1 września 1994 r. do 1 września 1996 r. odbywał aplikację w Prokuraturze Rejonowej w Katowicach, a następnie do września 1998 r. był asesorem Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu. Od września 1998 r. do czerwca 2001 r. pracował w Prokuraturze Rejonowej w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej, skąd został delegowany do Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie prowadził i nadzorował sprawy dotyczące zorganizowanej przestępczości gospodarczej, w tym mafii paliwowej i złomowej. We wrześniu 2003 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Od 29 listopada 2005 r. do 13 grudnia 2007 r. był Prokuratorem Apelacyjnym w Katowicach, gdzie sprawował nadzór nad najpoważniejszymi sprawami prowadzonymi w tej prokuraturze i jednostkach podległych. Następnie wykonywał czynności służbowe w Wydziale Postępowania Sądowego Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. 8 marca 2016 r. powierzono mu funkcję Prokuratora Regionalnego w Katowicach, otrzymał też powołanie na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej.

