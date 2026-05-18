Ważni politycy PiS zostaną wezwani do prokuratury? Żurek nie wyklucza

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w ubiegłą niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Zbigniew Ziobro wraz z byłym wiceministrem sprawiedliwości, posłem PiS Marcinem Romanowskim, jest podejrzany w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro w USA. Żurek nie wyklucza przesłuchania Kurskiego i Bielana

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w rozmowie z "Super Expressem" ocenił, że zrobiono wszystko, żeby Zbigniew Ziobro nie wyjechał z Węgier.

– Miał jednak pomoc. I chcemy sprawdzić, kto i kiedy mu pomagał. Nie wykluczam, że w całej sprawie zostaną wezwani do prokuratury Adam Bielan i Jacek Kurski. Czy pomogli Ziobrze dostać się do USA? Jeśli tak, to w jaki sposób, kiedy, na jakich warunkach etc. Może być kilka osób, które pomogły Ziobrze. To wszystko trzeba sprawdzić. Poza tym chcę, aby to postępowanie w sprawie Ziobry, które wyznaczone jest dopiero na wrzesień, było przeprowadzone szybciej. Chociaż, jak podkreślam, sądy są niezawisłe. Ziobro jest zbiegiem, prędzej czy później będzie w Polsce i stanie przed polskim sądem – powiedział gazecie Waldemar Żurek.

Gazeta komentuje, że "europoseł PiS Adam Bielan ma dobre kontakty z administracją prezydenta Donalda Trumpa". "Jacek Kurski od kilku lat mieszka z rodziną pod Waszyngtonem. Według spekulacji medialnych, to u niego miał się zatrzymać Zbigniew Ziobro" – czytamy.

