Miał rozliczyć PiS, a rozliczą jego? Wyjazd Ziobry może pogrążyć Żurka

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek na sali plenarnej Sejmu Źródło: PAP / Paweł Supernak
Uważam, że dyskusja w studiu telewizyjnym nie jest dobrym miejscem na rozliczenia – powiedziała Barbara Nowacka. Szefowa MEN uchyliła się od odpowiedzi na pytanie, czy wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA obciąża Waldemara Żurka.

Po tym, jak były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział wniosek o ekstradycję.

Informację o tym, że Ziobro nie jest osobą poszukiwaną za granicą, potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Choć sąd postanowił aresztować posła PiS, a prokuratura wydała za nim list gończy, to obowiązuje on tylko w Polsce, bo nie poszedł za tym Europejski Nakaz Aresztowania (ważny na terenie UE) ani Czerwona Nota Interpolu (obowiązująca w USA).

Prok. Nowak poinformował, że wniosek o ekstradycję można by wysłać już teraz (na podstawie listu gończego), ale może on zostać odrzucony jako nieprawomocny.

Nowacka o Żurku: Nie chcę się wypowiadać, nie znam szczegółów

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka była pytana we wtorek (12 maja) w TVN24, czy ma żal do Żurka, że dopuścił najpierw do wyjazdu Ziobry na Węgry, a teraz do USA.

– Nie jest to moją właściwością i nie chce się wypowiadać, bo nie znam też szczegółów. (...) Moje osobiste odczucia są takie, że powinniśmy ich znacznie sprawniej i znacznie szybciej rozliczać. To jest oczekiwanie nie tylko społeczne, ale poczucie sprawiedliwości – stwierdziła.

– Oczywiście wolałabym widzieć Ziobrę na ławie oskarżonych, gdzie jego miejsce, niż oglądać zdjęcia, jak świetnie się bawi. Swoją drogą, skąd on ma na to pieniądze, na takie wesołe życie w Stanach? Bo to jednak kosztuje – podkreśliła szefowa MEN.

"Studio telewizyjne nie jest dobrym miejscem na rozliczenia"

Zapytana wprost, czy ta sprawa obciąża Żurka czy nie, Nowacka odparła: "Bardzo cenię pana ministra. Jestem przekonana, że dyskusja w studiu telewizyjnym nie jest dobrym miejscem na rozliczenia".

Waldemar Żurek objął stanowisko w resorcie sprawiedliwości latem 2025 r. Zastąpił Adama Bodnara, któremu zarzucano, że za wolno rozlicza rządy PiS.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: TVN24
