Nowacka: Byle Ziobro nam dobrych relacji z USA nie zepsuje

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Ziobro opuścił Budapeszt tego samego dnia, w którym władzę objął nowy premier, lider partii Tisza Peter Magyar.

Według doniesień prasowych, polskie MSZ i nowe węgierskie władze poczyniły już ustalenia w sprawie zatrzymania byłego szefa MS. Wszystko wskazuje na to, że polityk wyjechał w ostatniej chwili.

Nowacka: Ziobro jest za mały, żeby wisiało na nim bezpieczeństwo Polski

Do sprawy Ziobry i polsko-amerykańskich relacji w tym kontekście odniosła się we wtorek (12 maja) w TVN24 minister edukacji narodowej Barbara Nowacka (KO). – Musimy patrzeć na nasze bezpieczeństwo. Co jest ważniejsze: Ziobro czy bezpieczeństwo wszystkich Polek i Polaków? – pytała.

– Ziobro oczywiście powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i jestem przekonana, że i polska dyplomacja, i wymiar sprawiedliwości zrobią wszystko. Ale to nie zaważy na naszym myśleniu o bezpieczeństwie Polski – argumentowała.

– Mamy swoje priorytety dotyczące polityki międzynarodowej i byle Ziobro nam dobrych relacji ze Stanami nie zepsuje – stwierdziła szefowa MEN. Jej zdaniem, "Ziobro jest za mały, żeby wisiało na nim bezpieczeństwo Polski". Niech sobie PiS z tym wstydem, z tym swoim uciekinierem, jednym drugi, siedzi. Za każdym razem będziemy im to przypominać – podkreśliła.

"Ciekawe sąd ma pieniądze na wesołe życie w USA?"

Według Nowackiej, "ciekawe" jest to, skąd Ziobro "ma pieniądze na takie wesołe życie w Stanach, bo to jednak kosztuje".

– Czy wcześniej był przygotowany na to? Czy pieniądze, które wyprowadzali jako formacja z budżetu państwa do różnych działalności swoich kolegów, znajomych, fundacji, stowarzyszeń, nie służą dzisiaj luksusowemu życiu pana Ziobry w Stanach Zjednoczonych? – zastanawiała się minister.

Prokuratura chce postawić byłemu szefowi MS 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Ponieważ Ziobro nie ma paszportów, śledczy zastanawiają się, jak trafił do USA i czy ktoś mu pomógł.

