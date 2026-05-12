Jak Ziobro dostał się do USA? "Dwie możliwości"

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek (12 maja) o dwóch możliwościach wyjazdu Ziobry z Europy.

"Pierwsza to ucieczka przez Serbię i lotnisko w Belgradzie. Teoretycznie na granicy serbsko-węgierskiej wyjazd Ziobry powinien zostać odnotowany. Ale reżim Orbána, który w sobotę musiał przekazać władzę Peterowi Magyarowi, miał z Serbią przyjazne stosunki, więc polski ucie kinier mógł skorzystać z transportu dyplomatycznego lub innej nieformalnej drogi opuszczenia UE" – czytamy.

Możliwość druga, ale jak zaznacza "GW" mniej prawdopodobna, to skorzystanie ze specjalnego samolotu podstawionego przez administrację Donald Trumpa. Dziennik twierdzi, że to na szczeblu prezydenta USA zapadła decyzja, by przyznać politykowi PiS amerykańską wizę.

Z Węgier do USA. Ziobro wyjechał w ostatniej chwili przed zatrzymaniem?

Według ustaleń gazety, ucieczka Ziobry, która nastąpiła w sobotę (9 maja), czyli w dniu przekazania władzy na Węgrzech, była zaskoczeniem dla strony polskiej. Źródła "Wyborczej" twierdzą, że ustalenia w sprawie zatrzymania byłego ministra na Węgrzech miały zapaść na szczeblu dyplomatycznym, pomiędzy polskim MSZ a nową władzą, ale Ziobrze udało się wymknąć.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak potwierdził gazecie, że Ziobro nie jest osobą poszukiwaną za granicą. Choć sąd postanowił go aresztować, a prokuratura wydała za nim list gończy, to obowiązuje on tylko w Polsce, bo nie poszedł za tym Europejski Nakaz Aresztowania (ważny na terenie UE) ani Czerwona Nota Interpolu (obowiązująca w USA).

Sąd nie spieszy się z decyzją ws. ENA. Co z ekstradycją?

Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie ENA sąd wyznaczył na początek września, podobnie jak termin rozpoznania zażalenia na tymczasowy areszt. Prokuratura już trzy razy prosiła sąd o przyspieszenie posiedzenia, lecz bezskutecznie.

Śledczy zwrócili się do ambasady USA z pytaniem, czy i w jakim trybie Ziobro dostał amerykańską wizę. Prokuratura bada także, czy ktoś pomógł byłemu ministrowi w ucieczce.

Prok. Nowak przyznał w rozmowie z "GW", że wniosek o ekstradycję można by wysłać już teraz (na podstawie listu gończego), ale może on zostać odrzucony jako nieprawomocny.

Krótkie oświadczenie Departamentu Stanu

Jak to możliwe, że pozbawiony paszportów Ziobro dostał się do USA? Pytany o to Departament Stanu oświadczył, że nie może udzielić informacji na ten temat ze względu na "poufny charakter danych wizowych".

Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w sprawie wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobrze grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Rządzący mają problem. Żurek wskazuje winnego ws. Ziobry