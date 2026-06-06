Ponad 100 statków przepłynęło przez cieśninę Ormuz

Wojsko Stanów Zjednoczonych pomogło w skoordynowaniu przejścia ponad 100 statków handlowych przez cieśninę Ormuz w ubiegłym miesiącu – poinformował w piątek dziennik "The New York Times", powołując się na źródła wojskowe.

Według gazety żegluga przez ten strategiczny szlak morski pozostaje obarczona wysokim ryzykiem w związku z napięciami między USA i Iranem.

Jak podał "NYT", działania koordynowane przez amerykańskie Centralne Dowództwo (CENTCOM) miały umożliwić bezpieczne przejście jednostek handlowych przez cieśninę, przez którą transportowana jest znaczna część światowego eksportu ropy naftowej.

Wcześniej dziennik informował o pomocy przy przeprowadzeniu około 70 statków. Większość z nich miała wyłączyć transpondery identyfikacyjne podczas rejsu.

Według źródeł cytowanych przez gazetę sytuacja na akwenie pozostaje niestabilna mimo prowadzonych działań zabezpieczających. Organizacje związane z żeglugą międzynarodową podkreślają, że nawet obecność okrętów wojennych nie eliminuje całkowicie zagrożeń dla statków handlowych.

Blokada cieśniny Ormuz wpływa na wzrost cen ropy

Cieśnina Ormuz, położona między Iranem a Omanem, jest jednym z najważniejszych punktów tranzytowych światowego handlu energią. Przez ten jedyny morski szlak z Zatoki Perskiej przepływa około jedna piąta globalnego transportu ropy naftowej.

Blokada Ormuzu wywindowała ceny ropy do poziomu ponad 100 dolarów za baryłkę. Sytuacja przekłada się na drogie tankowanie benzyny i oleju napędowego, także w Polsce, dlatego rząd zdecydował się wprowadzić ceny urzędowe na stacjach paliw.

USA i Izrael rozpętały wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego. Teheran odpowiedział atakami na sojuszników Ameryki na Bliskim Wschodzie. Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, choć prezydent Donald Trump systematycznie grozi wznowieniem ataków, jeśli Teheran nie zawrze umowy.

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