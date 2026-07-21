Kolejny atak. USA ostrzegają

Jak przekazało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), siły USA zaatakowały irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe, a także systemy obrony powietrznej.

Teheran poinformował z kolei, że w wyniku ataku dwa tankowce stanęły w ogniu, gdy próbowały przepłynąć przez Cieśninę Ormuz. Irańskie władze już zapowiedziały, że pozostanie ona zamknięta tak długo, jak długo strona amerykańska będzie podejmowała działania zbrojne w regionie. Waszyngton zapewnia jednak, że przepływ statków handlowych przez Cieśninę Ormuz trwa.

"Siły amerykańskie pozostają w gotowości i są przygotowane, aby pociągnąć Iran do odpowiedzialności za nieuzasadnioną agresję wobec cywilnych marynarzy, którzy chcą swobodnie i otwarcie przepływać przez cieśninę" – czytamy w oficjalnym w komunikacie Dowództwa Centralnego USA.

Amerykanie ostrzegają swoich obywateli

W poniedziałek Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie skierowane do obywateli Stanów Zjednoczonych na całym świecie.

"Ze względu na podwyższone napięcia na Bliskim Wschodzie sytuacja bezpieczeństwa pozostaje złożona i istnieje możliwość nieprzewidzianej eskalacji" – przekazał Waszyngton.

Jak zaznaczono, placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych, również poza Bliskim Wschodem, były celem ataków. "Iran oraz grupy wspierające Iran mogą zaatakować inne amerykańskie interesy za granicą lub obiekty powiązane ze Stanami Zjednoczonymi i Amerykanami na całym świecie" – czytamy.

Wojna rozpoczęta przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi 28 lutego doprowadziła do destabilizacji Zatoki Perskiej i rozprzestrzeniła się na cały region. Cieśnina Ormuz – strategiczny szlak transportu ropy naftowej i gazu skroplonego LNG – stała się głównym polem bitwy w tym konflikcie.

Waszyngton i Teheran od kwietnia negocjują pokój, ale dotychczasowe wysiłki nie przyniosły rozstrzygnięcia. Prezydent USA Donald Trump zagroził w tym tygodniu Iranowi, że jeśli nie otworzy Cieśniny Ormuz i nie zaakceptuje amerykańskich warunków, to Stany Zjednoczone zniszczą wszystkie irańskie elektrownie i mosty.

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