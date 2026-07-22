Szef Pentagonu ujawnił koszty wojny USA z Iranem

Kwota podana przez szefa Pentagonu obejmuje zarówno dotychczas poniesione wydatki, jak i prognozowane koszty do końca bieżącego roku budżetowego, przypadającego na 30 września – podaje agencja Reutera.

Nowe szacunki oznaczają wzrost o blisko 8 mld dolarów względem poprzednich oficjalnych danych przekazanych przez Departament Obrony. Hegseth nie przedstawił jednak szczegółowej metodologii obliczeń, co wywołało pytania części senatorów dotyczące wiarygodności tych wydatków.

Podczas posiedzenia parlamentarzyści z obu partii krytykowali administrację prezydenta Donalda Trumpa za brak jasnej strategii prowadzenia konfliktu oraz niewystarczające informowanie Kongresu o jego przebiegu i celach. Demokraci wskazywali również na rosnące koszty wojny oraz ich wpływ na finanse publiczne.

Koszty wojny USA z Iranem. Pentagon chce jeszcze więcej pieniędzy

Hegseth zaapelował jednocześnie do Kongresu o zatwierdzenie dodatkowych środków na działania zbrojne. Administracja prezydenta Trumpa wystąpiła z wnioskiem o niemal 90 mld dolarów dodatkowego finansowania operacji wojskowych związanych z konfliktem z Iranem. Szef Pentagonu argumentował, że bez nowych funduszy zagrożone mogą być szkolenia, konserwacja sprzętu oraz gotowość bojowa amerykańskich sił zbrojnych.

Według Pentagonu wojna pochłonęła dotąd życie 18 amerykańskich żołnierzy, a ponad 400 zostało rannych. Konflikt trwa mimo wcześniejszych prób zawieszenia broni i nadal obejmuje wzajemne ataki USA i Iranu oraz napięcia wokół kluczowych szlaków żeglugowych w regionie Zatoki Perskiej, przede wszystkim w cieśninie Ormuz.

Administracja Trumpa zapowiada kontynuację działań militarnych wobec Iranu, podkreślając, że celem operacji pozostaje osłabienie potencjału wojskowego i nuklearnego tego państwa.

Jedenasty dzień bombardowań

Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało w środę nad ranem polskiego czasu o zakończeniu kolejnej serii nalotów na cele wojskowe w Iranie. Był to jedenasty z rzędu dzień amerykańskich uderzeń prowadzonych w ramach trwającej kampanii przeciwko Teheranowi.

Według komunikatu amerykańskiej armii celem ostatnich ataków były obiekty wojskowe, w tym centra dowodzenia, magazyny dronów, hangary lotnicze oraz infrastruktura wykorzystywana do działań morskich. Pentagon nie podał informacji o skali zniszczeń ani ewentualnych ofiarach po stronie irańskiej.

Czytaj też:

Rośnie bilans zabitych żołnierzy USA. Trump zapowiada zemstę