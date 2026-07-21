Rośnie bilans zabitych żołnierzy USA. Trump zapowiada zemstę
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Świat

Rośnie bilans zabitych żołnierzy USA. Trump zapowiada zemstę

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Donald Trump, prezydent USA
Donald Trump, prezydent USA Źródło: Wikimedia Commons
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział zdecydowany odwet na Iranie po śmierci dwóch amerykańskich żołnierzy podczas minionego weekendu, który okazał się najbardziej krwawym okresem dla sił USA od rozpoczęcia wojny z Teheranem.

Amerykański przywódca oświadczył, że Iran "zapłaci wielokrotnie za każdą amerykańską ofiarę" i zapewnił, że wydał już odpowiednie rozkazy dowództwu wojskowemu.

Według Pentagonu dwóch żołnierzy zginęło w piątkowym ataku na amerykańską bazę lotniczą Muwaffaq Salti w Jordanii. Łącznie od początku konfliktu życie straciło 17 członków amerykańskich sił zbrojnych, a ponad 430 zostało rannych. Departament Obrony twierdzi, że większość poszkodowanych wróciła już do służby.

Trump zapowiedział udział w ceremonii powitania trumien poległych żołnierzy w bazie Dover Air Force Base w stanie Delaware. Jednocześnie ostrzegł, że Stany Zjednoczone będą kontynuować uderzenia na cele wojskowe w Iranie, a lista potencjalnych obiektów do ataku może zostać rozszerzona o elektrownie i mosty.

Kruchy rozejm Trumpa zerwany

Walki ponownie nasiliły się po załamaniu krótkiego rozejmu na początku lipca. Od tego czasu zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone prowadzą kolejne wzajemne ataki. We wtorek nad ranem polskiego czasu Amerykanie zakończyli dziesiątą z rzędu serię uderzeń na Iran, który odpowiada atakami na sojuszników USA w regionie, w tym Bahrajn, Katar i Kuwejt.

Według byłego wysokiego urzędnika amerykańskiej administracji Joego Kenta konflikt może przynieść jeszcze większe straty wśród żołnierzy USA, jeśli Waszyngton nie zdecyduje się na zmianę strategii i ograniczenie obecności wojskowej w regionie.

Wojna USA z Iranem. Departament Stanu ostrzega Amerykanów na całym świecie

Wojna, w tym jej koszty finansowe, będą tematem wtorkowego przesłuchania w Kongresie z udziałem szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha oraz przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dana Caine'a.

W poniedziałek wieczorem Departament Stanu wydał ostrzeżenie do Amerykanów na całym świecie. W komunikacie napisano, że "ze względu na podwyższone napięcia na Bliskim Wschodzie sytuacja bezpieczeństwa pozostaje złożona i istnieje możliwość nieprzewidzianej eskalacji".

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters
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