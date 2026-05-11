Ziobro w USA. Departament Stanu wydał krótki komunikat

"Stany Zjednoczone i Polska łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami. Ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji na ten temat" – napisał amerykański Departament Stanu.

"Biały Dom nie chciał wcześniej skomentować sprawy, odsyłając mnie właśnie do Departamentu Stanu" – przekazał we wpisie na platformie X. korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski.

Ziobro w USA

Przypomnijmy, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Zbigniew Ziobro wraz z byłym wiceministrem sprawiedliwości, posłem PiS Marcinem Romanowskim, jest podejrzany w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Będzie komentatorem politycznym Telewizji Republika

– Zbigniew Ziobro będzie naszym komentatorem politycznym. Witamy panie ministrze na pokładzie – ogłosiła w niedzielę wieczorem Edyta Lewandowska z Telewizji Republika.

Politycy z obozu władzy nie kryją, że planują jak najszybciej ściągnąć byłego ministra sprawiedliwości do Polski. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, który zdradził, że w resorcie sprawiedliwości odbędzie się narada, po której będą podjęte "określone działania". Wiceminister zapewnia, że polskie władze podejmą próbę sprowadzenia Ziobry do kraju jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

