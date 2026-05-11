Korneluk ujawnia: Sakiewicz zostanie wezwany do prokuratury

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Zbigniew Ziobro wraz z byłym wiceministrem sprawiedliwości, posłem PiS Marcinem Romanowskim, jest podejrzany w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro w USA. Będzie komentatorem politycznym Telewizji Republika

– Zbigniew Ziobro będzie naszym komentatorem politycznym. Witamy panie ministrze na pokładzie – ogłosiła w niedzielę wieczorem Edyta Lewandowska z Telewizji Republika.

Korneluk: Sakiewicz zostanie wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka

Głos w sprawie zabrał prokurator krajowy Dariusz Korneluk, który powiedział w TVN24, że "uwzględniamy informacje, które m.in. pochodzą od samego pana Ziobry, ale także informacje, które zostały opublikowane w Telewizji Republika, a mianowicie, że z dnia na dzień pan Ziobro został zatrudniony przez tę stację telewizyjną".

– Z tego też powodu dzisiaj prokuratorzy podjęli decyzję o wezwaniu pana redaktora Sakiewicza na przesłuchanie w charakterze świadka, by m.in. tę kwestię wyjaśnić. Co się stało, że raptownie Zbigniew Ziobro, z dnia na dzień, a więc tuż po zmianie rządów na Węgrzech, stał się korespondentem czy też pracownikiem Telewizji Republika i czy to ma związek, być może, z popełnieniem przestępstwa z art. 239, a więc przestępstwem poplecznictwa, m.in. tworzenia fałszywych dowodów dla osoby poszukiwanej – dodał Dariusz Korneluk.

