Polacy ocenili pierwszy rok prezydentury Nawrockiego. Mieszane uczucia

1 czerwca mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwości Karol Nawrocki uzyskał w niej 10 606 877 głosów (50,89 proc.). Na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 10 237 177 osób (49,11 proc.).

Od początku kadencji Nawrocki podpisał 211 ustaw, a 33 zawetował. Do tej pory prezydent złożył w Sejmie 20 projektów. Jak podaje Kancelaria Prezydenta, 19 z nich trafiło do sejmowej "zamrażarki".

Polacy ocenili Nawrockiego. Wyniki są bardzo wyrównane

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło 48,2 proc. badanych, z czego 23,6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 24,6 proc. – "raczej pozytywnie".

Negatywnie głowę państwa oceniło 50,1 proc. respondentów, w tym 26,7 proc. "raczej negatywnie", zaś 23,4 proc. – "zdecydowanie negatywnie". 1,7 proc. uczestników badania nie ma zdania.

Nieznacznie przeważają więc osoby, które oceniają dotychczasową kadencję Karola Nawrockiego negatywnie. Jednak różnica między przeciwnikami i zwolennikami głowy państwa mieści się w granicach błędu statystycznego.

Sondaż zrealizowano metodą CATI/CAWI 28-29 maja 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 ankietowanych.

Ranking najlepszych prezydentów. Nawrocki trzeci

Dziennik "Rzeczpospolita" i pracownia IBRiS przygotowały sondaż, w którym Polaków zapytano o najlepszego prezydenta po 1989 r. Najwięcej wskazań uzyskał Aleksander Kwaśniewski (40,8 proc.). Na drugim miejscu uplasował się Lech Kaczyński (23,5 proc.). Karol Nawrocki znalazł się na trzeciej pozycji z wynikiem 21,1 proc.

Kolejne miejsca zajęli: Lech Wałęsa (3,8 proc.), Andrzej Duda (2,4 proc.), Bronisław Komorowski (1,7 proc.) oraz Wojciech Jaruzelski (0,1 proc.). 6,6 proc. pytanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

