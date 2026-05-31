Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Głosowanie w referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa oraz odwołania całej Rady Miasta Krakowa

Kochani, jak pewnie wiecie, okazało się, iż Kraków nie dorósł do demokracji ani do referendum i prezydent Miszalski został odwołany, co może tylko rozzuchwalić te egzotyczne koalicje wszystkich Konfederacji, Razem, PiS i – o zgrozo! – ruchów miejskich do tego, aby podobne akcje urządzać w kolejnych polskich miastach.

Oczami wyobraźni już widzimy ten motłoch oszalały z nienawiści do wszystkiego, co związane z Koalicją Obywatelską, jak z każdej strony otacza Warszawę, zbliżając się niebezpiecznie do stołecznego ratusza, mający obrzmiałe gęby pełne frazesów o demokracji, a w sercach tylko chęć wywołania politycznej awantury.