Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Kochani, jak pewnie wiecie, okazało się, iż Kraków nie dorósł do demokracji ani do referendum i prezydent Miszalski został odwołany, co może tylko rozzuchwalić te egzotyczne koalicje wszystkich Konfederacji, Razem, PiS i – o zgrozo! – ruchów miejskich do tego, aby podobne akcje urządzać w kolejnych polskich miastach.
Oczami wyobraźni już widzimy ten motłoch oszalały z nienawiści do wszystkiego, co związane z Koalicją Obywatelską, jak z każdej strony otacza Warszawę, zbliżając się niebezpiecznie do stołecznego ratusza, mający obrzmiałe gęby pełne frazesów o demokracji, a w sercach tylko chęć wywołania politycznej awantury.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
tygodnika Do Rzeczy.
