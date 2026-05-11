Rząd ma plan ws. Ziobry. "Jeszcze przed wyborami"

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w niedzielę wieczorem medialne doniesienia, w myśl których przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że polityk przybył tam z Węgier, gdzie wcześniej uzyskał od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. – Jestem w USA. Wczoraj przyleciałem. (...) To niezwykle złożony, piękny kraj. Najsilniejsza demokracja świata, nasz sojusznik – powiedział Zbigniew Ziobro.

Przypomnijmy, że po informacji o pobycie Zbigniewa Ziobry w USA minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że zwróci się zarówno do tego kraju, jak i Węgier o podstawy prawne, które umożliwiły mu opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych.

Sprawę skomentował wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, który zdradził, że w resorcie sprawiedliwości odbędzie się narada, po której będą podjęte "określone działania". Jak zapewnił, sam wyjazd Ziobry do USA nie jest zaskoczeniem. – Nie wiemy tylko, czy to będzie pobyt już stały, czy też kolejna przesiadka w jego podróży – mówił.

Szczepański przyznaje, że ekstradycja Ziobry to będzie "trudna rzecz" i ta sprawa znajduje się w rękach trzech resortów. Dodaje jednak, że bez zgody USA nie będzie możliwe sprowadzenie Ziobry.

– I tutaj mamy pewien problem, bo i sąd federalny [wyrazić zgodę – red.], a na końcu również administracja amerykańska, a więc właściwie pan prezydent, który musiałby decyzję ewentualnie podjąć – przyznaje polityk.

Wiceminister zapewnia jednak, że polskie władze podejmą próbę sprowadzenia Ziobry do kraju jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

Ozdoba: To będzie kompromitacja państwa

Z kolei poseł PiS Jacek Ozdoba przekonuje, że próba ekstradycji Ziobry skończy się kompromitacją Polski.

– Jeśli rzeczywiście dojdzie do wniosku o ekstradycję, na gruncie prawa amerykańskiego, to uważam, że pokazanie, bo nawet nie clue sprawy Funduszu Sprawiedliwości, ale to, co się wydarzyło wokół wymiaru sprawiedliwości, jest na tyle miażdżącą rzeczą, że sądzę, że państwo polskie zostanie rozłożone na łopatki. Niestety, bo mówimy o kompromitacji międzynarodowej – ocenił Ozdoba.

