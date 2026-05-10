Żurek: Liczymy na współpracę USA i Węgier ws. Ziobry

Według TVN24, Zbigniew Ziobro polityk był widziany w sobotę na lotnisku Newark w New Jersey. Stacja opublikowała jego zdjęcie, które przesłał redakcji jeden z widzów. Wcześniej TV Republika poinformowała, że Ziobro przebywa w USA. Według doniesień, do Ameryki wyjechał także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości. Z kolei portal wPolityce.pl donosi, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry w sobotę i uzyskał amerykańską wizę. "Gazeta Wyborcza" podała, że o przyznaniu Ziobrze wizy zdecydował sam prezydent USA Donald Trump. Przeciw miał być sekretarz stanu Marco Rubio.

W mediach pojawia się mniej informacji nt. Marcina Romanowskiego, chociaż portal wPolityce.pl podał nieoficjalnie, że polityk PiS również przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Żurek zapowiada rozmowy z USA i Węgrami

Głos zabrał minister Waldemar Żurek. "Od miesięcy podejmujemy wszelkie kroki, by Zbigniew Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Podjęcie czynności procesowych utrudniał sam podejrzany oraz rząd węgierski, udzielając mu ochrony. Polska skutecznie zabezpieczyła procedury: unieważniliśmy dokumenty podróży Zbigniewa Ziobry, w tym paszport dyplomatyczny. Nie ustaniemy w działaniach, by on oraz pan Marcin Romanowski odpowiedzieli przed polskim wymiarem sprawiedliwości" – zapewnia szef MS.

"Zwrócimy się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Liczymy na współpracę" – dodał Żurek.

Wcześniej minister sprawiedliwości poinformował, że jeśli Zbigniew Ziobro faktycznie jest w Stanach Zjednoczonych, w poniedziałek zostanie złożony wniosek o jego ekstradycję. Jednocześnie zaznaczył, że "musimy czekać na potwierdzenie, czy była to podróż do USA, czy Stany Zjednoczone będą tranzytem".

