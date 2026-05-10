Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Telewizja publikuje zdjęcie

Według TVN24, były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro był widziany w sobotę (9 maja) na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Stacja opublikowała zdjęcie polityka, które przysłał redakcji jeden z widzów.

Wcześniej TV Republika poinformowała, że Ziobro przebywa w USA. Według mediów, do Ameryki wyjechał także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości.

Politycy PiS, ścigani przez prokuraturę w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, uzyskali azyl na Węgrzech za rządów Viktora Orbana. W kwietniowych wyborach parlamentarnych na Węgrzech zwyciężyła partia Tisza. Jej lider Peter Magyar pytany wcześniej, co stanie się z Ziobrą i Romanowskim, jeśli jego ugrupowanie zwycięży i przejmie władzę, zasugerował ekstradycję obu polityków. W sobotę (9 maja) Magyar oficjalnie objął urząd premiera.