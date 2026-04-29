Czy Polacy chcą ekstradycji Ziobry i Romanowskiego? Wyniki sondażu

Po wyborach parlamentarnych na Węgrzech i zwycięstwie Tiszy jej lider Peter Magyar ogłosił, że azyl dwóch polskich polityków zostanie ponownie rozpatrzony, ponieważ "Węgry nie są wysypiskiem dla poszukiwanych na całym świecie przestępców".

Azyl Ziobry i Romanowskiego. Czy będzie ekstradycja do Polski?

Według sondażu Europion, 30 proc. Polaków uważa, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego zastępca Marcin Romanowski powinni zostać natychmiast poddani ekstradycji do Polski. Kolejne 19 proc. stoi na stanowisku, że Węgry powinny wycofać ich azyl.

Tylko 10 proc. pytanych deklaruje, że azyl powinien być respektowany niezależnie od polityki. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości odsetek ten wynosi 30 proc., ale nawet wśród nich 31 proc. popiera cofnięcie azylu lub natychmiastową ekstradycję byłych ministrów – podaje stacja Euronews.

Spośród wszystkich badanych, 44 proc. spodziewa się, że Tisza prędzej czy później dokona ekstradycji Ziobry i Romanowskiego do Polski, a tylko 13 proc. uważa, że ich azyl zostanie utrzymany. Zdaniem 18 proc. Polaków, obaj politycy uciekną do kraju trzeciego przed ekstradycją.

Tisza przejmuje władzę na Węgrzech, Orban rezygnuje z mandatu

Politycy PiS, ścigani przez prokuraturę w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, uzyskali azyl na Węgrzech za rządów Viktora Orbana, który miał bardzo dobre relacje z partią Jarosława Kaczyńskiego, szczególnie zanim podzieliła ich kwestia podejścia do inwazji Rosji na Ukrainę.

Orban ogłosił w sobotę (25 kwietnia), że rezygnuje z mandatu i nie będzie zasiadał w nowym parlamencie, w którym Tisza zdobyła 141 ze 199 miejsc, co oznacza koniec 16-letnich rządów Fideszu.

Magyar obejmie urząd premiera 9 maja i, mając większość konstytucyjną, będzie mógł dokonywać szerokich zmian prawnych i personalnych.

