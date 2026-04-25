Orban rezygnuje. Polityk ogłosił decyzję

Szef węgierskiego rządu, który niebawem pożegna się ze stanowiskiem, poinformował o swojej decyzji w nagraniu, które opublikował w sobotę na Facebooku.

– Ponieważ mandat, który zdobyłem jako główny kandydat na liście koalicji Fidesz-KDNP, jest w rzeczywistości mandatem parlamentarnym Fideszu, postanowiłem z niego zrezygnować – przekazał Orban.

Oto nowy cel Orbana

Ustępujący premier poinformował, że skupi się na przebudowie swojego macierzystego ugrupowania politycznego, Fidesz.

Serwis rmf24.pl podaje, że wcześniej Viktor Orban wycofał się z zaplanowanego udziału w spotkaniu liderów Unii Europejskiej na Cyprze. Polityk nie wskazał również przedstawiciela, który mógłby go zastąpić podczas wydarzenia.

Jak tłumaczył węgierski minister ds. europejskich Janos Boka: "W trakcie nieformalnych konsultacji nie podejmuje się żadnych decyzji i nie przyjmuje się pisemnych wniosków. Premier nie zwrócił się zatem do innego uczestnika z prośbą o reprezentowanie Węgier".

Nowy premier Węgier. Wskazano datę

Znamy już datę zaprzysiężenia lidera partii TISZA Petera Magyara na nowego premiera Węgier. Zastąpi on Viktora Orbana, który na czele węgierskiego rządu stał od 2010 roku.

Informację o terminie zaprzysiężenia przekazał w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych sam Peter Magyar.

"9 maja po południu, po oficjalnej ceremonii zaprzysiężenia premiera, na placu Kossutha w Budapeszcie, obok Parlamentu odbędzie się uroczystość z okazji zmian politycznych" – przekazał przyszły węgierski przywódca, po czym zwrócił się do obywateli: "Wspólnie przywitajmy zmianę reżimu".

Z kolei Kancelaria prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka przekazała, że inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu rozpocznie się 9 maja o godz. 10.

