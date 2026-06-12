Adwokat wreszcie spotkał się z Kraskowskim. "Jest pogryziony przez pluskwy"

Leszek Kraskowski, dziennikarz śledczy znany z ujawniania niewygodnych dla Romana Giertycha informacji, m.in. dotyczących sprawy spółki Polnord, został aresztowany we wtorek (9 czerwca) na trzy miesiące. Prokuratura Rejonowa w Piasecznie postawiła mu zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz nielegalnego posiadania broni (pistoletu gazowego) i amunicji. Sprawa wywołała ogromne poruszenie, zwłaszcza w środowisku dziennikarskim.

Kraskowski przez kilka dni, mimo próśb, nie miał kontaktu z adwokatem. Wreszcie mec. Łukasz Pawelski wywalczył dostęp do swojego klienta. W rozmowie z Radiem Wnet opowiedział, w jakich okolicznościach zatrzymano dziennikarza. – Leszek uciekał przed osobami, które wziął za bandytów. Funkcjonariusze po cywilnemu byli wytatuowani. Mój klient podjął desperacką próbę wjechania w miejsce, gdzie znajdują się kamery, aby szukać ratunku – relacjonował mec. Pawelski.

Dziennikarz w akcie paniki miał uciec na najbliższy komisariat w Prażmowie. Tam został zatrzymany. Teraz prokuratura twierdzi, że Kraskowski groził policjantom bronią. Zupełnie inną wersję wydarzeń przedstawia jego pełnomocnik. – Leszek pokazał broń tylko w akcie desperacji, bojąc się o własne życie, a nie po to, by grozić funkcjonariuszom – wyjaśnił.

Kraskowski "dotkliwie pogryziony przez pluskwy"

Według mec. Pawelskiego, warunki, w jakich przebywa Kraskowski, są skandaliczne. Jak podkreślił, dziennikarz został zatrzymany w krótkich spodenkach i koszulce.

– Leszek nie miał nawet skarpetek, dopiero teraz współwięzień mu je pożyczył. Jest dotkliwie pogryziony przez pluskwy, pokazywał mi ślady na całym ciele – opisał wstrząśnięty adwokat.

Co więcej, Kraskowski otrzymał status "niebezpiecznego więźnia", co wiąże się z rygorystycznymi środkami bezpieczeństwa, które są stosowane wobec najgroźniejszych bandytów i terrorystów. – Gdy idzie do łaźni, muszą go skuć, a potem pod łaźnią rozkuć. To samo dzieje się, gdy wychodzi na spacerniak. Kują go i rozkuwają – ujawnił prawnik.

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